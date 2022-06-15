連續性侵2名女兒！媽憤怒殺死變態丈夫　屠夫兒把他碎屍做捲餅

▲男被妻子殺害後碎屍。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷警方近來在垃圾堆中發現2條男性屍體的腿，後來證實是56歲男子丹尼爾(Daniel Tomas Silvero)遺體，47歲妻子蘿拉(Laura Marcela Campos)坦承，因為丈夫虐待女兒所以憤而殺夫，再由2名屠夫兒幫忙碎屍後丟棄。恐怖案件震驚當地，還傳出這家人可能用遺體碎肉做捲餅的傳聞。

警方9日在洛馬斯德薩莫拉(Lomas de Zamora)街頭尋獲丹尼爾部分屍體，隨即逮捕蘿拉與2名27歲、21歲兒子。蘿拉坦承，她與12歲女兒長期遭到丹尼爾家暴，所以一次爭執中她殺死對方，再由2名兒子幫忙處理屍體，丟棄在不同地方，警方後來又在溪流一水泥桶中找到死者斷頭。

根據當地媒體報導，丹尼爾2010年與2019年均被指控性侵女兒，其中2010年是他的親生女兒，2019年則是蘿拉的女兒。蘿拉表示，她無法放心讓女兒單獨與丹尼爾相處，所以每當不得不外出時，都會要求至少一個兒子在家。

目前2名兒子不願意發表意見，案件仍待調查中。由於仍有部分遺體尚未尋獲，附近鄰居透露，前幾天她曾看到被告突然在市集上賣肉餡捲餅，覺得十分不尋常，「我不確定她以前有沒有賣過捲餅，只知道她會和老公一起去市集工作，是別人告訴我看到她突然賣捲餅，不曉得是不是死者的肉」。