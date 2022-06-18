上班突被解僱！她怒火遮眼「瘋狂砸店」　爆氣摔百瓶紅酒

¡Relatos salvajes NIVEL DIOS! Evelin Roldán fue despedida de un supermercado chino de #Rafaela . Cuando fue a pedir explicaciones y ante la negativa de sus exjefes, enfureció y destrozó la góndola de vinos. #Video #Policiales pic.twitter.com/KgHrNxrVhZ — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) June 15, 2022

記者葉睿涵／編譯

阿根廷一名女子在被老闆解僱後，竟一時控制不住情緒，在超市內瘋狂砸店，並將貨架上的上百瓶紅酒全摔到地上。儘管這名女子表示，她是因為長期受到老闆的「殘酷對待」，又無故被解僱，才會在氣憤難耐的情況下做出出格行為，但她最後還是被警方逮捕歸案。

據《每日星報》報導，25歲的羅丹（Evelin Roldán）13日一如往常地到阿波羅超市（Apolo）上班，不料卻突然被老闆告知公司已將她解僱，氣得她當場砸店洩憤。從網上流出的影片可見，當時已氣昏頭的羅丹正站在佈滿紅酒和玻璃碎片的貨架前憤怒尖叫，一邊將架上的酒瓶摔在地上。現場玻璃碎掉的乒乓巨響此起彼落，場面一片狼藉。

▲羅丹上班時突然被告知公司已將她解僱，氣得當場砸店洩憤。（圖／翻攝自推特／@PolicialesON）

羅丹事後在接受當地媒體採訪時指出，她平時是個非常盡責的員工，「我尊重他人，隨時待命，不管是擦地板還是切冷盤上菜，都滿懷熱情地去完成任務。儘管我在工作期間受盡老闆的殘酷對待，但為了保住工作，我還是默默地吞下了這些不公正和侮辱的行為」。

她補充，「我真的沒想到他們最後還是把我給解僱了，所以我才會被怒火遮蔽了雙眼，做出破壞超市的行為。我希望其他人都能知道，這個影片並不能還原我所遭遇的一切，因為你們不知道我在精神崩潰的背後都承受了些什麼。」在這場鬧劇發生後，羅丹已因她的砸店行為被警方逮捕，但她發誓要循法律途徑追究被不合理解僱。