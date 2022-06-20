　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

輪胎行大火8死第5天…縱火陳彥翔仍無法開口　確診哥22日解隔

▲▼新竹8死大火，確診陳家長子離開殯儀館返回防疫旅館，預計22號解隔。（圖／記者蔡文淵攝）

▲輪胎行大火奪8命已到第5日，確診大兒子預計22日凌晨0時可以解隔。（圖／記者蔡文淵攝）

記者陳凱力、蔡怡萍／新竹報導

新竹東大路15日晚間的輪胎行大火奪走陳家8條人命，今日已來到第5天，縱火的次子陳彥翔送醫後插管治療、在18日拔管甦醒，目前仍在加護病房治療，筆錄尚無法製作；而確診的大哥陳彥瑀將在22日凌晨0時解隔，後續市府會持續提供住宿等相關生活協助。

「正義輪胎行」惡火釀成8死慘劇，而縱火的陳彥翔自己也因吸入火場濃煙、呼吸道灼傷，身上亦有多處燒燙傷情形，經入院插管治療後也在18日拔管，不過目前人仍在加護病房，尚無法順利說話製作筆錄，雖他一度供稱只想嚇嚇父親、卻不慎將手中打火機掉落導致起火，但詳細原因發生原因仍待抽絲剝繭釐清。

▲▼新竹8死大火輪胎行老闆與大兒子。（圖／記者蔡文淵攝）

▲輪胎行老闆痛失至親、一度在靈堂不願離去，但心情緩和後精疲力盡的他回到安排的旅館休息。（圖／記者蔡文淵攝）

而輪胎行老闆陳父經歷8名至親生離死別、一手打理的輪胎行遭二兒子一把火燒成灰燼，強忍莫大悲痛守在靈堂不捨與家人分別，靈堂設置當晚甚至不願離開，館方特別破例讓悲傷的陳父在裡頭過夜，但昨晚陳父情緒稍有緩和，也回到市府安排的旅館休息。

而火災當晚因確診在軍舍隔離的長子陳彥瑀，這幾天都穿著防護衣前往靈堂守著逝去家人，並處理相關後事，傍晚再回到防疫旅館，而他也透露隔離至21日，將於22日凌晨0時出關，市府也會持續提供住宿等相關協助，盡力照顧倖存者。

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子陳彥翔縱火燒全家被壓制。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲釀成悲劇的縱火二兒子陳彥翔自己也吸入濃煙遭灼傷，目前仍在加護病房治療、無法製作筆錄。（圖／記者陳凱力翻攝）

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
台61死亡車禍！聯結車內車道故障　他閃不掉撞上腦漿四溢慘死
BA.5是病毒霸主！以色列所有變種被消滅　專家：不會再有致死
哈根達斯冰淇淋驗出殘留農藥　緊急下架「開放退貨、退款」
隔離Day8「快篩還是陽」？有殘存病毒　1件事不能做
幾歲能領老年年金？可提前領嗎　請領QA一次看
爆乳「雅婷」辣翻3千點數約砲　男一動作澆熄慾火
台南極凶宅「非我家人入住索命！」　擲9聖杯已故屋主同意求售

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嚇呆了！校園圍牆、地面都是血...警沿血跡找到醉男急送醫

台61死亡車禍！聯結車內車道故障　他閃不掉撞上腦漿四溢慘死

輪胎行大火8死第5天…縱火陳彥翔仍無法開口　確診哥22日解隔

酒店妹告男網友性侵　法官勘驗偷拍畫面「配合換姿勢」判無罪

獨／前大法官去年遭竊30萬　半夜敲窗聲驚醒一看「怎麼會是你」

爛醉正妹睡計程車上　控運將跨坐「下面很痛」...怒告性侵真相曝

帶小孩闖沙洲玩水「沒注意到警報」險出事　石岡壩無奈：播了2次

高雄三線一警官直擊車禍　澎湖男肇逃「通緝犯身分曝」下場慘

助殺人未遂少年變裝、搭車逃5天　3友人涉藏匿犯人罪慘了

衙門前「扔信號彈」瞬間火光四射！男詭辯：找不到工作想吃牢飯

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

謝忻回民視不怕遇阿翔！ 　小甜甜一旁笑虧「畢竟深愛過」

謝忻《炎上》自嘲是「愛偷吃的人」　白雲酸陳致遠「1球100萬」：習慣放水！

嚇呆了！校園圍牆、地面都是血...警沿血跡找到醉男急送醫

台61死亡車禍！聯結車內車道故障　他閃不掉撞上腦漿四溢慘死

輪胎行大火8死第5天…縱火陳彥翔仍無法開口　確診哥22日解隔

酒店妹告男網友性侵　法官勘驗偷拍畫面「配合換姿勢」判無罪

獨／前大法官去年遭竊30萬　半夜敲窗聲驚醒一看「怎麼會是你」

爛醉正妹睡計程車上　控運將跨坐「下面很痛」...怒告性侵真相曝

帶小孩闖沙洲玩水「沒注意到警報」險出事　石岡壩無奈：播了2次

高雄三線一警官直擊車禍　澎湖男肇逃「通緝犯身分曝」下場慘

助殺人未遂少年變裝、搭車逃5天　3友人涉藏匿犯人罪慘了

衙門前「扔信號彈」瞬間火光四射！男詭辯：找不到工作想吃牢飯

陸央行：6月上半月上海現金投放總量達去年同期4倍

育苗換金！一暝大一吋　台東關山長者自力賺福利金

食藥署被朝野罵翻　焦糖揪2關鍵：我真的一臉問號！

大專3x3熱鬥嗨翻臺中　文化衛冕后座醒吾驚奇奪冠

美女主持「罹絕症出血22天」搶救無效病逝！　哥1歲亡、姊弟同年全去世

亡父托夢「為什麼在我身上開洞」！　吳宗憲曝爸躁鬱症病程：只有我順著他

嚇呆了！校園圍牆、地面都是血...警沿血跡找到醉男急送醫

穿山甲「爪背著地」行走病了嗎？　動物園曝真相：別讓善心變綁架

台股重挫273點收在15367！再創波段低點　貨櫃三雄跌逾6%

桃園「熱氣球繫留」又秒殺！網哭：跪求2張求婚用　最佳入園時間曝光

社會熱門新聞

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

外洩恩恩案橫向錄音　新北公務員自首

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

橫向音檔外洩給卓冠廷！新北消防員最新聲明

小五女兒狂換最新iPhone　媽得知噁心真相超崩潰

即／國道警避彎車道舉槍自戕！搶救6天宣告不治

影片曝！雷霆2000火箭車爆炸　飛彈狂射火光瀰漫

醉男吃醋自殘逼女友　24歲女奪刀自捅3刀亡

彰基醫院濃煙竄天　冷氣戶外機起火

「我的太短」鹹濕對話曝　已婚警睡女同事還告她爸

花蓮女公務員咖啡店亂尿！店員聞騷味傻眼

前議員「男模級獨子」當鴨　日接4組女客成紅牌

曾偷拍17歲女友！前議員男模級獨子當鴨　黑歷史起底

五星級飯店哺乳室性侵OL　判刑3年半

更多熱門

相關新聞

隔離Day8「快篩還是陽」？醫10個字揭意義

隔離Day8「快篩還是陽」？醫10個字揭意義

台灣近日本土確診數每天在5～7萬例間穩定增加，然而，耳鼻喉科醫師張益豪指出，即便疫情已延燒一陣子，但每天仍會被數10名確診者詢問「已隔離滿7天，D8快篩仍是陽性，我可以出門嗎？出門前需要快篩嗎？」他解釋，快篩陽性代表「呼吸道中有殘存的病毒」，但不代表有傳染力，發文消除民眾疑惑。

開箱防疫包！附贈毛毛萌物陪隔離

開箱防疫包！附贈毛毛萌物陪隔離

天母4老外無罩燒公園器材　畫面曝光

天母4老外無罩燒公園器材　畫面曝光

彰基醫院濃煙竄天　冷氣戶外機起火

彰基醫院濃煙竄天　冷氣戶外機起火

確診隔離！縫隙見擔心身影守門口

確診隔離！縫隙見擔心身影守門口

關鍵字：

輪胎行火災8死縱火靈堂隔離加護病房逆子孽子

讀者迴響

熱門新聞

家寧米蘭同框男網紅喊：my love

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

男人都被媳婦搶走！70歲婆婆砸百萬回春

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

快訊／09：05地牛翻身　台北明顯搖晃

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：愛吃2食物味更濃

外洩恩恩案橫向錄音　新北公務員自首

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

強震狂搖！鯉魚潭7秒即時畫面曝　網暈爆

藍正龍夜市放風4小時　撐傘護花送女生回家

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面