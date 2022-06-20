輪胎行大火8死第5天…縱火陳彥翔仍無法開口　確診哥22日解隔

▲輪胎行大火奪8命已到第5日，確診大兒子預計22日凌晨0時可以解隔。（圖／記者蔡文淵攝）

記者陳凱力、蔡怡萍／新竹報導

新竹東大路15日晚間的輪胎行大火奪走陳家8條人命，今日已來到第5天，縱火的次子陳彥翔送醫後插管治療、在18日拔管甦醒，目前仍在加護病房治療，筆錄尚無法製作；而確診的大哥陳彥瑀將在22日凌晨0時解隔，後續市府會持續提供住宿等相關生活協助。

「正義輪胎行」惡火釀成8死慘劇，而縱火的陳彥翔自己也因吸入火場濃煙、呼吸道灼傷，身上亦有多處燒燙傷情形，經入院插管治療後也在18日拔管，不過目前人仍在加護病房，尚無法順利說話製作筆錄，雖他一度供稱只想嚇嚇父親、卻不慎將手中打火機掉落導致起火，但詳細原因發生原因仍待抽絲剝繭釐清。

▲輪胎行老闆痛失至親、一度在靈堂不願離去，但心情緩和後精疲力盡的他回到安排的旅館休息。（圖／記者蔡文淵攝）



而輪胎行老闆陳父經歷8名至親生離死別、一手打理的輪胎行遭二兒子一把火燒成灰燼，強忍莫大悲痛守在靈堂不捨與家人分別，靈堂設置當晚甚至不願離開，館方特別破例讓悲傷的陳父在裡頭過夜，但昨晚陳父情緒稍有緩和，也回到市府安排的旅館休息。

而火災當晚因確診在軍舍隔離的長子陳彥瑀，這幾天都穿著防護衣前往靈堂守著逝去家人，並處理相關後事，傍晚再回到防疫旅館，而他也透露隔離至21日，將於22日凌晨0時出關，市府也會持續提供住宿等相關協助，盡力照顧倖存者。

▲釀成悲劇的縱火二兒子陳彥翔自己也吸入濃煙遭灼傷，目前仍在加護病房治療、無法製作筆錄。（圖／記者陳凱力翻攝）