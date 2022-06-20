天母4老外無罩「放火燒公園器材」畫面曝！網怒：把台灣人當塑膠

▲數名外國年輕人於北市士林區聖山公園放火燃燒運動器具。（圖／翻攝自Facebook／Gangs of Tian Mu 天母幫）

記者黃宥寧／台北報導

太誇張！有網友在臉書社團《Gangs of Tian Mu 天母幫》發文指出，20日凌晨有4名外國人「無罩」在聖山公園放火燃燒器材，現場火勢讓人看得怵目驚心，消防也立刻抵達現場撲滅火勢，該名網友表示正要報警時，4人已鳥獸散，危險行為也讓網友紛紛留言表示「外國人把台灣人當塑膠的嗎」、「終於理解台灣是犯罪天堂」，對此警方也做出回應。

原PO在臉書社團《Gangs of Tian Mu 天母幫》發文，附上2段消防佈水線灌救，但運動器材被火勢燒到漆黑無法使用，這樣的縱火行為也讓大批網友紛紛氣憤留言「扯，這已經算是縱火了，警方一定要嚴辦，今天燒公園，下次燒你家！」、「這件事情真的不能縱容！今天燒公園的公物僥倖沒事，下次再想「玩火」會不會就是燒其他東西，而造成民眾生命安全？？」、「歪國人行為真的很惡劣，會不會下次就換火燒車」。

另外，有網友也PO出另段外國人們，起初若無其事使用公園器材，玩著玩著，心血來潮圍成一圈疑點火，運動器材瞬間燃起熊熊火焰，烈焰火光也將凌晨的暗黑公園一度照亮。

對此，轄區警方也針對放火行為表示，已展開積極追查，將儘速查緝到案移送法辦，以遏止此類不法行為。