元宵節縱火燒妻兒！　家暴男嗆「再放第二次」下場曝

▲台中地檢署，依照殺人未遂等罪嫌起訴縱火燒家的張男。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名46歲張男有多次家暴前科，竟因為不滿家人申請保護令，2月元宵節當天竟返家縱火，在樓上休息的妻子與兩名兒子趕緊從陽台爬到鄰居家逃命，不料張男還稱「放第一次還會放第二次」甚至威脅要殺害妻兒，台中地檢署偵結，依照殺人未遂等罪嫌起訴。

起訴書指出，原本跟妻兒同住在太平區的張男，過去就曾跟家人發生多次衝突，因為不滿有線電視被停掉，竟手持鐵鎚砸電視，或是要求長子來接送自己，出言恐嚇「不來就燒房子」，沒想到接他回家卻又破壞機車。

去（110）年妻兒無法忍受張男行為，4月聲請暫時保護令核准，12月法院核發通常保護令，但兒子擔心張男會以此鬧事，今年1月再聲請撤銷獲准。果真張男懷恨在心在2月15日竟返家燒紙袋、塑膠袋等物品，還用殺蟲劑助燃引起延燒，嚇得原本在二、三樓睡覺的妻兒趕緊爬到鄰居家陽台逃命。

張男遭警方逮捕後當場怒嗆，「放第一次還會再放第二次」、「沒燒成功也會去殺了妻子及兒子」，事後張男供稱，是因為有服用安眠藥才意識模糊，並沒有要殺害妻兒的意圖，但檢方不採信，認為張男犯案時精神良好，訊後依照殺人未遂與恐嚇危安等罪嫌起訴。