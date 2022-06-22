兒子去收驚　師父喊「被嬰靈纏身」！她怒吼弟媳：你墮胎害的

▲大姑兒子生病吵鬧，竟怪到原PO頭上。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

女性結婚之後，除了要面對公婆外，如何和老公的兄弟姊妹相處也是一大問題。一名人妻抱怨，先前大姑帶小孩到廟裡收驚，結果事後竟跑來質問她說「是不是有拿過小孩」，並說孩子是因為被嬰靈纏上才會一直吵鬧，讓她聽了相當無言。PO文曝光後網友也都看傻眼，表示「真不懂得尊重！」

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，先前大姑的小孩生病開始不停吵鬧，就被帶到宮廟收驚，未料結束之後，對方竟跑到她公司大吵大鬧，問「妳之前是不是有拿過孩子」，她聽到後很傻眼，回說「我沒拿過孩子！不要亂講話」。但大姑還是不相信，說廟裡的師父說，兒子是因為被弟媳拿掉的嬰靈纏上，所以才會一直哭鬧，她聽到後隨即在心中大罵髒話，也因此和對方結下樑子，雙方關係非常不好。

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不少網友看到後也傻眼，紛紛表示「嬰靈只會纏父母，纏她小孩有何意義」、「應該要先去問自己的媽媽是不是有其他不為人知的兒子在外面」、「如果是我，我一定會拿出證據讓她跟我公開道歉」、「很有事，自己小孩要收驚，還亂怪在人家身上」、「神棍才會說拿過小孩這種鬼話」、「應該要請她回去問她爸，看看外面有沒有私生子」、「會講這種話的人，真的是有病，沒憑沒據在胡說八道」。