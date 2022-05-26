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受精後不得墮胎！　奧克拉荷馬州「全美最嚴禁令」上路

▲▼奧克拉荷馬5日通過極其嚴厲的反墮胎法，引發眾人抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 奧克拉荷馬州議會4月通過反墮胎法，民眾上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州州長史蒂特（Kevin Stitt）25日簽署一項墮胎禁令，禁止「受精」階段後幾乎所有墮胎行為，除非發生醫療緊急狀況或因性侵、亂倫而懷孕，成為全美最嚴格的反墮胎法之一。法案立即生效，該州已有4家墮胎診所停止提供服務。

綜合CNN、《路透社》報導，共和黨籍史蒂特25日簽署全美最嚴墮胎禁令，將「受精」定義為人類精子與卵子的結合，認為懷孕從受精開始，而非著床，禁止婦女在懷孕中任何階段墮胎，僅發生醫療緊急狀況或因性侵、亂倫而懷孕且上報執法單位者除外，並賦予一般公民向幫助墮胎者提告的權利。

史蒂特聲明指出，「我曾向奧克拉荷馬州人民承諾，身為州長，我會簽署辦公桌上每一項反墮胎法案，而我對於今天能夠遵守承諾非常自豪。生命從受孕那一刻起開始，作為人類，我們有責任盡一切努力保護嬰兒與母親的生命。若其他州想通過不同的法律，那是他們的權利，但在奧克拉荷馬州，我們將永遠捍衛生命。」

總部位於紐約的全球倡議團體「生育權中心」（Center for Reproductive Rights）對此指控，「奧克拉荷馬州是美國唯一一個在羅訴韋德案裁決依然有效的情況下宣布墮胎犯法的州」，將立即對該法提出挑戰，尋求以法律途徑擋下法條。

美國聯邦最高法院1973年對「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）做出裁決，承認全美50州女性墮胎權受憲法保障，奠定全美墮胎合法化基礎，5月初卻有一份大法官撰寫的意見草案外洩，顯示美國最高法院有意推翻此裁定，恐怕使全美26州禁止墮胎。

奧克拉荷馬州本月稍早也頒布另一項法案，禁止懷孕6周以上的女性墮胎，和25日上路的新法一樣，依靠民事訴訟執行。這二項法案執行條款皆效仿德州去年9月起實施的「心跳法案」，幾乎完全禁止診所進行墮胎手術。

奧克拉荷馬州曾是懷孕滿6周的德州婦女尋求合法墮胎的地方，如今新法上路，幾乎沒有合法墮胎途徑的地區逐漸擴大，未來有需求的婦女恐怕湧入堪薩斯州、新墨西哥州及科羅拉多州等地墮胎。

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