%%15歲小女友害懷孕！大叔堅稱「不是我的種」　法官鐵證打臉

▲台中一名謝姓男子和15歲的小女友發生關係，進而害她懷孕，還陪她一起墮胎，卻堅稱「孩子不是他的」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名40歲的謝姓男子，因故和當時年僅15歲的花花（化名）成為男女朋友關係，未料謝男明知花花未成年，竟和花花發生關係，進而導致花花懷孕，事後更矢口否認，堅稱花花肚裡的孩子不是他的，但法官經查後發現花花肚子裡面的孩子和謝男的唾液，經親子鑑定後相符，不採信謝男的辯詞，判處謝男有期徒刑6月。

判決書指出，40餘歲擔任工地臨時工的謝姓男子和當時就讀國二的少女花花，透過臉書結識後進一步成為男女朋友關係。不料，謝男明知花花未成年，卻仍和花花發生關係，並進而導致花花懷孕。

事情曝光後，謝男堅決否認有和花花發生關係，更強調花花肚子裡的孩子並不是他的；不過法官卻查出謝男曾和花花一起前往婦產科，進行墮胎手術，還在手術同意書上簽名。

但謝男卻向法官辯稱，會陪花花去墮胎是因為有一次2人晚上發生口角，花花說要去火車站上廁所後就不見了，直到隔天才在新竹找到花花，過後花花才向他表示自己懷孕了，且花花還說當時她因為喝醉酒，根本不知道是誰的小孩，是最後他和花花媽商量後，在花花媽的同意下，才陪同花花一起進行墮胎手術。

但法官指出，從花花的終止妊娠同意書上來看，患者處分別有花花和謝男的簽名，保證人處則由花花媽註記姓名後，並留下連絡電話，顯見花花進行墮胎手術時，已有母親在旁陪同，是以謝男出現在該處，顯然絕非單純陪同者身分。

法官也表示，而為確認胚胎之身分，警方數度連繫謝男欲進行採樣，卻通通被拒絕接聽或遭到封鎖，警方無奈之下只好多次前往查訪，卻始終找不到謝男的蹤跡，因而無法進行採樣。

法官認為，既然謝男表示自己是受花花媽所託，陪同花花前往進行墮胎手術，還在手術同意書上簽名，如果謝男真的未與花花發生關係，為何不敢提供自身DNA供警方與胚胎進行比對？

法官還說，謝男身為40餘歲，具有一定社會歷練的男子，對於墮胎手術應知其性質，卻願意陪著花花前往進行手術，還在手術同意書上簽名，絕對並非謝男所說毫無關聯；且事後終於採集到謝男的唾液，立即與當時花花肚裡的胚胎進行血緣比對，確認胚胎與謝男具有親子血緣關係，認定謝男曾與花花發生關係，進而導致花花懷孕之事實，判處謝男有期徒刑6月。