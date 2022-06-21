深夜女友突起床…下秒傳細微嬌喘　男驚：她正和我哥啪啪啪

▲原PO帶女友回家過夜。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

如果被最親愛的人背叛了，你會有什麼反應？一名網友透露，日前他帶女友回家過夜，沒想到半夜卻聽到對方和哥哥在恩愛，讓他相當憤怒，但當下只能繼續裝睡，現在不知道該如何是好，只好PO文求助。不少網友看到超扯劇情全都傻眼了。

原PO在「Dcard」發文表示，他近日帶女友回家過夜，半夜時對方突然起身，他當下以為對方是要去廁所，因此沒有多想，只是在床上等待。未料過了許久都沒有等到人，接著就聽到女友傳出細微的呻吟聲，他才驚覺對方正和哥哥在愛愛，「我當下臉就綠了，還有頭也綠了」，但只能先忍住怒氣繼續裝睡。現在他不知道該怎麼處理3人的關係，只好上網詢問大家的看法。

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▲原PO驚覺女友和哥哥在恩愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不少網友看到後紛紛留言表示，「先給你拍拍，但無論解決方法是什麼，結果都只有兩種吧，想弄明白就去問清楚，再看自己能不能接受，能接受就繼續在一起，不接受就分開，不想弄明白，也是看自己要裝不知道繼續在一起還是分開，加油」、「重點是為何聽到的當下不直接確認，然後還忍下來，真的匪夷所思」、「這種事情建議是裝密錄器做蒐證再做打算，雖然不太OK，可是傷害是最小的，如果抓到，那就沒什麼好說的，如果是冤枉對方，你也有台階下」。

也有人好奇，「確定是跟哥哥嗎？搞不好自己來而已」，原PO表示他們家的格局是套房、沒有隔間，他和媽媽、哥哥分3張床睡覺，每張床中間只隔著一張桌子，「其實在床上做某些事情，我們床都會有聲響，之前我哥帶女朋友回來我也有聽到，所以我才這麼肯定的」。