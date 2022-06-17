隨身風扇插筆電充電整晚突爆炸　疑是「這原因」釀禍

記者隋昊志／綜合報導

台灣夏天高溫悶熱，不少人會買USB風扇隨時隨地清涼一下，但怎麼正確充電卻要千萬注意。香港近日傳出一起用筆電替隨身風扇充電，卻差點燒掉辦公室的事件。

▲香港一名會計師將風扇插在筆電USB上充電，隔天進辦公室卻發現竟然引起爆炸。（圖／翻攝自連登討論區）



香港知名網路論壇「連登討論區」近日有網友PO出一段影片，並表示一名會計師到客戶的辦公室工作，將風扇插在筆電上充電後就離開，沒想到隔天要繼續工作時，卻發現該間辦公室竟然多處燒焦，不但筆電螢幕有燒熔的狀況，風扇電池的部分也被燻黑，一旁的文件跟椅子也都有燒過的痕跡，出現不少黑色碎片，桌面上一面狼藉。

▲香港一名會計師將風扇插在筆電USB上充電，隔天進辦公室卻發現竟然引起爆炸。（圖／翻攝自連登討論區）



據《HK01》網站報導，事發地點位於荃灣嘉達環球中心高樓層的辦公室，15日上午9時許有人報案指出辦公室內有煙冒出，事後調查後研判，應是充電器電池短路，進而引起筆電及一旁的文件起火。

▲▼香港一名會計師將風扇插在筆電USB上充電，隔天進辦公室卻發現竟然引起爆炸。（圖／翻攝自連登討論區）



香港理工大學機械工程學系退休教授盧覺強則指出，電風扇應該使用獨立充電器充電，而非將筆電當成是充電器，因為藉由筆電的USB充電，可能會因電壓過大導致短路。盧覺強表示，平常用筆電替手機充電，是因為電壓不高才比較少類似的問題，但電器用品充電最好是在自己目所能及的地方，也不宜替電器充過夜。