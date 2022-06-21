鐵道局施工8天連出2包　交長怒下令嚴懲「下週公布懲處名單」

▲台鐵鳴日號日前經過南平到萬榮路段，因鐵道局工程砸道不實，發生嚴重跳動。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部鐵道局6月中在短短8天內發生2起施工疏失，交通部長王國材下令調查和嚴懲，交通部今(21日)表示，下週將對外公布懲處名單。

6月11日台鐵鳴日號觀光列車在行經南平－萬榮間，列車車輪竟騰空跳動，事後查出鐵道局進行該路段雙軌化工程抽換鋼軌砸道不實，也未通知台鐵工務段會同砸道；6月18日再發生鐵道局施作台南地下化工程臨軌工程，吊掛懸鋼碰撞圍籬，導致圍籬入侵路線，區間車剎車不及撞上。王國材下令要求調查和嚴懲。

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交通部今表示，有關鐵道局近日發生的兩起工地意外，交通部王國材部長已指示路政司林福山司長進行行政調查。

交通部指出，台鐵鳴日號6月11日上午行駛到花蓮南平到萬榮間時，因鐵道局東工處於當日凌晨辦理「南平-萬榮雙軌化工程」時，疑似造成路基軟弱現象，導致列車突然上下晃動。針對此案，路政司上周已發文請台鐵局、鐵道局須於本周內提供相關資料，交通部會儘速開會與調查討論，預計下周對外公布懲處名單；因運安會已立案調查，交通部也將配合運安會調查結果要求改善。

▲鐵道局吊掛懸鋼出包撞上圍籬入侵路線，區間車剎車不及撞上。（圖／記者李姿慧翻攝）

交通部表示，至於6月18日台南市區鐵路地下化南臺南站(台鐵里程K361+410)發生臨時鋼柱吊移作業工程意外，不慎擦撞行經該處之3167次區間車輛，交通部除路政司調查外，胡湘麟政務次長、鐵道局伍勝園局長已在周末前往勘察與了解，亦將儘速完成調查與懲處。