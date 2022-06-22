BA.4、BA.5讓歐洲疫情復燃！專家點3關鍵：夏季難逃新一波疫情

▲葡萄牙疫苗接種率高，但疫情仍在持續上升。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

歐洲新冠疫情出現反彈趨勢，然而各國皆已開始鬆綁防疫措施，專家警告民眾不可放鬆警戒。從西班牙到丹麥各國，Omicron的新亞變種BA.4與BA.5感染案例也逐漸增加，且加強劑疫苗接種人數不高，夏季恐將爆發新一波疫情，導致更多人死亡。專家也指出，未來因為第3劑疫苗的保護力下降，且各國放寬封鎖，一旦出現症狀較嚴重的新變異，疫情恐將覆水難收。

根據《衛報》引述Our World in Data的數據報導，葡萄牙、法國、德國、義大利、西班牙、希臘、荷蘭以及丹麥等國，「近7天每百萬人中的平均新增確診數」仍在持續大幅上升。其中葡萄牙最為「戲劇性」，該國20日的「近7天每百萬人中的平均確診數」已經來到2043人，儘管比2021年6月初的2878人低，但已經成為全球第二高的新增病例比例。

法國近7天每百萬人中的平均確診數6月13日還只有224人，沒想到卻在短短1週內飆升至920人。巴黎一間醫院的傳染病專家班傑明博士（Dr Benjamin Davido）則表示，儘管夏天將至，天氣溫暖，但是疫情正在持續升溫。

他在接受法國電台採訪時也提到，「新的Omicron亞變種BA.4、BA.5的傳染力相較其他變異株高出10%到15%。從中期來看，恐怕會使醫療資源陷入嚴峻狀態。我們正處於一個特殊的情況，因此透過接種加強劑以保持穩定的保護力是非常重要的事。」

班傑明博士強調，除非高風險族群與60歲以上民眾盡快接種第4劑疫苗，否則到了夏天，新冠病患恐怕將「塞爆」醫院。

BA.4與BA.5的流行也在葡萄牙造成大量病歿案例，這也是歐洲各國的警鐘。事實上，法國的住院人數在1週內增加了27%，重症監護率也增加了17%。一名醫師表示，暑假即將開始，所有的防疫限制卻幾乎都已取消，疫情恐將再度反彈。其中最令人擔憂的便是，截至目前為止，法國僅29%的60歲以上民眾接種第4劑疫苗。

▲德國聯邦衛生部長直言，夏季新疫情已成為既定事實。（圖／路透）



德國的疫情也在持續升溫中，該國的聯邦衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）表示，新一波的夏季浪潮已經成為事實，新增確診數6月初起就開始持續升高。他同時也呼籲，高風險族群應該儘快接種第4劑疫苗，並在室內空間佩戴口罩。

德國醫學協會督促政府應該要為可能於秋冬爆發的疫情做好準備，定制新的防疫計畫，以確保學校能繼續開放，高風險族群能夠受到保護，同時醫院也能持續運轉。事實上，由於民眾接種完第3劑疫苗後，免疫力仍維持在一定水準，且新變異株多為輕症，德國才得以稍作喘息，然而專家也示警，一旦出現一種更危險的變異株，再加上屆時民眾的免疫力也開始下降，可能會造成嚴重問題，政府恐怕也要重啟一切嚴格的防疫限制。

專家認為，「春天和夏天都是對抗病毒的好時機，因此不能掉以輕心，同時還要為可能爆發疫情的秋天提前做好準備，但可以知道的是，目前大家都沒有做到這一點。」

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