疫情燒2年半不怕！票房飆6億「1強片」劇迷也驚呆：世紀最強電影

▲疫情讓許多好片的票房大受影響。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣2020年1月21日出現首例本土個案，疫情至今已延燒近2年半，值得一提的是，升至三級警戒時，電影院為了避免群聚，依照指揮中心的指示下令關閉，不少好片都大受影響，但是，也有些電影仍有超亮眼的票房，在疫情期間，就有一部「強片」的成績讓大票網友吃驚。

就有網友在PTT的movie板上，以「疫情期間票房破3億台幣電影」為題發文，列出各部電影的票房，舉凡《當男人戀愛時》4.05億、《蜘蛛人：無家日》4.98億等。而在疫情爆發的這兩年多，票房最高的就是《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，票房收入達6億4177萬元。

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▲網友直呼「鬼滅也太猛！」（圖／Muse木棉花-TW提供）

數據曝光後，也引發網友熱議，「鬼滅也太猛」、「鬼滅太誇張了」、「鬼滅當時的盛況真的很可怕」、「鬼滅真心猛」、「看完發現鬼滅有夠強哈哈」、「說實話鬼滅劇場版蠻好看的，口味又大眾」、「鬼滅是世紀最強電影，不是說說的欸，根本神片」、「鬼滅那時超誇張，身邊很多沒看過動畫的人都跑去看」。

此外，有些網友則認為上片時間點是關鍵原因，「鬼滅那年幾乎沒大片上映，很多動畫電影都可以掛好廳，觀眾忍耐這麼久了，你懂的」、「鬼滅那年運氣太好，沒大片、沒其他重大事件又遇到連假」、「鬼滅那段時間台灣疫情也還好吧」、「鬼滅純粹是大家太悶、太久沒看電影，也沒有其他可以看，時機剛剛好+藝Fun券助攻」。

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