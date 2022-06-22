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求生技能點滿！「寶貝在忙嗎」他連回10句　萬人噴笑：答好答滿了

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男方求生技能全點滿！示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「你愛我嗎？」「我跟你媽掉進水裡先救誰？」有些人總愛問伴侶這類問題，就有網友貼出一段對話紀錄，男方一收到女友訊息，求生技能全點滿，連回10句讓1.6萬人全笑翻，「謝樓主提供題庫答案」、「簡直教科書範本」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「防禦技能點滿！」從他貼出的對話紀錄可見，女方先是問「寶貝在忙嗎？問你一個問題喔！」結果問題根本還沒拋出來，男方便接連回了10個答案，預測對方會說些什麼。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲男方連給10個答案。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

男方依序回應，「我愛妳」、「我愛妳全身每一點」、「我在家」、「我絕對不會愛上別人」、「妳比工作重要」、「妳穿什麼都好看」、「不管妳變胖變醜變胖，不對！這都不會發生在妳身上」、「我媽她自己會游泳」、「我媽住一樓火災不用我爬上去救」、「對不起，是我的錯」。

這段有趣的對話曝光後，吸引1.6萬人按讚，網友紛紛回應，「我相信他如果身處宮廷，一定是能活到最後的角色」、「我媽她自己會游泳哈哈哈」、「女友：你知道自己錯在哪兒嗎？男友：活在這世上！」、「不管是選擇題、是非題、申論題都答好答滿了」、「因為怕痛所以全點了防禦」、「我想到遊戲中點滿防禦，真的很害怕被攻擊」。

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