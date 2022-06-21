診所廁所公告「不要把鼻屎黏牆上」　爆氣紅字狂嗆4次！網笑翻

記者黃翊婷／綜合報導

台南一名女網友今日（21日）在臉書PO文分享一張廁所公告，只見上面寫著「請不要把你的鼻屎黏、塗、葛（抹的意思）在牆壁上」，其中鼻屎2個字還用紅色標記並連續寫了4次，讓她忍不住調侃，「是哪個胎哥鬼（髒鬼）讓阿姨這麽生氣？」

▲原PO拍下診所廁所的公告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張照片並表示，這是在某一間診所的廁所看到的，而且該診所1、2樓都有廁所，卻只有2樓這間才有貼，「是哪個胎哥鬼讓阿姨這麽生氣？」

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附上的照片中，只見公告上寫著，「請不要把你的鼻屎、鼻屎、鼻屎、鼻屎黏、塗、葛在牆壁上（這不是你家）」，其中鼻屎這2個字甚至使用紅色標記，並且連續強調了4次，可見負責清潔的人員心中怨念到底有多大。

文章公開之後，笑翻許多網友，大家也跟著留言開玩笑道，「少了一個字，彈」、「笑到黑菇（笑到喘不過氣的意思）」、「還好我都直接吃下去」、「請問這在哪？想專程去塗」、「說不定他是用射的」、「挖點屎塗牆壁吧，他下次就不會了」。

也有網友表示可以理解清潔人員的憤怒，畢竟有些人的衛生習慣真的很差，「通常不是自己的家就會這樣」、「我以前有個同學都把鼻屎塗在桌子底下」、「有些人真的很不衛生，還會吐口水、檳榔汁什麼的」。