7、8年級生「2大神器」！一張照釣萬人回憶殺：買右邊都有錢人

▲原PO一張照釣出回憶殺。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位男網友20日在臉書「●【爆廢公社】●」貼文，一張照片瞬間釣出超多回憶殺，吸引1.3萬人共鳴，因為照片中是「7、8年級生必買2大神器」，讓網友們紛紛熱論，「時代的眼淚」、「都直接買個三包備用」、「同學摔到必瞪他」、「10年前，有整組就是屌！」

從照片中可以看到，原PO拍下2包藍色原子筆，分別是三菱的uni-ball SigNo 0.38 超細中性筆，以及百樂（PILOT）的HI-TEC 0.4 超細鋼珠筆。他就在文中表示，這2個分別是「以前高中時期的兩大神筆！」接著笑呼，「一個超容易斷水，一個筆頭超容易歪掉。」

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▲7、8年級生兩大神筆。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

貼文一出，超過1.3萬人都來按讚，留言數多達千則以上，不少人超有共鳴，「唯一支持0.38，轉筆必備！好轉、帥氣、摔到必斷水」、「左右一定要買整排顏色，買整盒就開心」、「寫來寫去還是這兩款最好寫」、「右邊是最愛，而且各種顏色都有，摔壞都好心疼。」

話題還釣出回憶殺，「一直好奇，掉地上撿起來對筆頭哈氣到底有沒有用」、「主要斷水原因都是來自於轉筆，然後賴打是救援神器」、「唸書時，買右邊的我都覺得是有錢人……一支50啊」、「想當初，同學的筆盒裡面如果一堆顏色0.38，當下會覺得是一位富豪」、「掉到地上要趕快撿起來哈一哈筆。」