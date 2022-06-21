沒人敢碰俄羅斯肥料！　外媒曝：拜登政府私下鼓勵農民購買

▲自烏俄戰爭爆發以來，全球原物料價格不斷上漲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

自烏俄戰爭爆發以來，全球原物料價格不斷上漲，歐美各國對俄羅斯祭出經濟制裁的同時，對該國的化肥給出豁免條款，但許多業者怕踩到紅線仍避免購買。外媒消息指出，在全球制裁的氛圍之下，美國政府正悄悄鼓勵農民和航運公司，採購更多俄羅斯的肥料。

根據《彭博社》報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐美各國紛紛祭出制裁，但美國及其盟友在加大經濟制裁力道時，不得不考量可能對全球經濟造成的損害，因為全球相當依賴俄羅斯的天然氣、石油、化肥和穀物，自今年2月戰爭爆發以來，所有這些產品的價格都進一步飆升。

儘管歐盟和美國都給予化肥制裁豁免條款，因為俄國是全球化肥的關鍵供應國，但許多業主、銀行或保險公司依然避免和俄國從事化肥交易，因為擔心自身在不經意的狀況下間接違反制裁規定，導致俄羅斯化肥出口量在今年下跌24％，這也讓美國官員對業者的謹慎程度感到非常驚訝。

匿名消息人士向《彭博社》透露，美國政府正悄悄鼓勵農業和航運公司購買或運輸更多俄羅斯的肥料，因為對違反制裁的擔憂，導致供應量大幅下降，加劇了全球食品價格飆升。拜登政府還在本月初還派了代表參加聯合國在莫斯科舉行，針對全球糧食供應問題的談判。

白宮目前尚未對此作出回應，但克里姆林宮呼籲美方向業主保證，購買俄國化肥不會違反制裁規定。俄羅斯國際事務委員會（Russian International Affairs Council）談判專家伊凡（Ivan Timofeev）指出，「對俄羅斯來說，美國當局應發出明確信號，表明這些交易是允許的，符合全球糧食安全的利益。」