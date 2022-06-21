打到蚊子先別丟！專家正在「徵求蚊子屍體」　磨碎後對研究超有用

▲UBC正向民眾徵求蚊子屍體以了解當地的蚊子分佈與攜帶的疾病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

夏至到來，天氣開始變得炎熱，討人厭的蚊子也慢慢地多了起來。加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）最近展開了一項公民參與計劃，呼籲民眾將他們打到的蚊子屍體寄到實驗室，以便學界可以了解加拿大的社區內共有幾種蚊子、牠們分佈在哪，以及可能攜帶哪些疾病。

據加拿大CBC報導，UBC昆蟲學家皮奇（Dan Peach）指出，卑詩省（BC）已知大約有50個不同品種的蚊子，但研究人員還無法了解本土蚊子和外來蚊子的分佈，因此他們需要全民共同參與這項計劃，以推動這項難得的計劃。

皮奇懷疑，目前卑詩省和育空地區（Yukon）共有6種蚊子正在當地傳播疾病，不過科學家還未有證據證實相關猜測，因此他呼籲人們一起來為研究貢獻，而參與的方法十分簡單，民眾只需要在看到蚊子後將牠們拍死，並將屍體寄到UBC的實驗室即可。

科學家在收到蚊子的屍體樣本後，將把蚊子的屍體磨碎，提取牠們的DNA，以確定蚊子的物種，並將牠們添加到數據庫中。而民眾在何時何地殺死蚊子的訊息也將被用於建立當前的「蚊子分佈地圖」，並為未來的物種分佈變化建模。

皮奇表示，他現在最擔心的是，蚊子可能會因為氣候變化，從南部遷移到加拿大，並在當地傳播疾病。他在接受CBC電台的採訪時透露，毫不起眼的蚊子實際上是世上最致命的動物之一，「牠們所傳播的疾病殺死了大約半數人類」。