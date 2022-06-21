5歲童「被忘車上3小時」活活熱死！　母稱：以為他會解安全帶

▲5歲男童被忘在車上，結果坐在汽座上被活活熱死。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州一名年僅5歲的男童跟著媽媽出門購物，回家時竟然被媽媽忘在車內，結果他就這樣坐在安全座椅上數個小時，當媽媽發現時，他早已被活活熱死。母親則供稱，她以為孩子會自己解開安全帶下車，才會沒有注意到。

根據ABC報導， 德州哈里斯郡（Harris County）一名母親20日帶著5歲兒子和8歲女兒出門購物，準備採買女兒生日派對的用品，當她開車回到家時，匆忙地拿著東西和女兒一起下車，就這樣把兒子忘在汽車座椅上。

當地警長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）表示，這名母親在大約2到3個小時過後，在家中大喊兒子的名字找不到人，才意識到兒子還被關在車上，趕到時兒子早已在車內被活活熱死。

母親向調查人員表示，兒子之前都會自己解開汽座的安全帶，所以才認為兒子會自己跟著下車；但警方表示，當天所駕駛的車子是跟朋友借的，跟家中車輛的型號不同，也許兒子才因此不知道如何解開安全帶，因此被困在車中身亡。

德州近來每日平均氣溫達30度，在密閉的車內溫度更可能高達40度以上，根據美國「國家安全委員會」數據顯示，在2021年有23名孩童受困高溫車內死亡，呼籲家長千萬要注意孩子的行蹤與安全，避免憾事一再發生。

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