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南投縣擬建綠能中心處理20噸垃圾山　預定地竹山居民群起反對

▲南投縣政府擬於竹山鎮興建綠能中心垃圾燃料廠，地方人士擔心堆置全縣垃圾、群起反對。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲南投縣政府擬於竹山鎮興建綠能中心垃圾燃料廠，地方人士擔心堆置全縣垃圾、群起反對。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府15日宣布將於竹山鎮以BOT模式興建「綠能永續中心」，預計啟用後6年內去化縣內20萬噸堆置垃圾，但引起包括鎮長陳東睦等眾多地方人士疑慮，認為縣府其實就是要建設垃圾處理廠、未來竹山可能遭大量垃圾淹沒，嚴重影響鎮民辛苦維護的生活環境品質，因此表達堅決反對。

竹山鎮公所今天下午以「縣府帶頭詐騙！要建設送垃圾 堅決反對全縣垃圾淹沒竹山」為題召開記者會，陳東睦帶領一級主管偕同鎮內民意代表，頭綁抗議布條，對於縣府宣布建設綠能永續中心一案表達強烈反對，並邀請在地各里里長、社區理事長以及鎮民一同表達心聲。

▲南投縣政府擬於竹山鎮興建綠能中心垃圾燃料廠，地方人士擔心堆置全縣垃圾、群起反對。（圖／竹山鎮公所提供）

陳東睦表示，垃圾無處去化向來是全縣頭痛的問題，而縣府所謂的綠能中心，其實就是垃圾處理廠，規劃處理每天360噸，包含一般事業廢棄物40噸、大型垃圾10噸；但竹山平均每天只產生20噸，縣府卻要讓全縣相當於1萬倍的垃圾「淹沒」竹山，卻不考慮往產量較多的鄉鎮送、減少運費開銷，讓人質疑和詬病，他強調支持縣府提出解方，但不代表可以把全縣的垃圾都運來竹山。

▲南投縣政府擬於竹山鎮興建綠能中心垃圾燃料廠，地方人士擔心堆置全縣垃圾、群起反對。（圖／竹山鎮公所提供）

陳東睦痛批，竹山鎮近20年來在全縣清潔及資源回收評比都名列前茅，這2年更把回收價金回饋鄉親做環保袋、10元兌換券來刺激鎮內經濟，未料縣府頒給環保模範鎮的獎勵就是垃圾，鎮民共同維護創造的乾淨家園和花園城市恐將毀於一旦，縣府要召開的公聽會時間地點更一變再變，在在讓人無法接受，呼籲縣府要解決垃圾問題，還是要落實垃圾分類、輔導各鄉鎮處理好各自的垃圾才是根本，不能為了利益來決定地方的未來。

▲南投縣政府擬於竹山鎮興建綠能中心垃圾燃料廠，地方人士擔心堆置全縣垃圾、群起反對。（圖／竹山鎮公所提供）

縣府環保局稍早回應，縣府在決定公聽會日期後，因聽到一些反對的聲音，為爭取時間跟當地溝通才延期至6月29日，並再度強調將引進歐洲最新技術，全力降低可能造成的污染和臭味，承諾鎭民所擔心的垃圾堆積問題絕不會發生，也與當地民眾組成監督小組、會實質回饋當地民眾，絕不影響竹山鎮民的生活與產業發展，希望竹山鎮民和全體縣民一起支持設置自主處理設施，讓未來20年的南投不再有垃圾問題。

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