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南投綠能中心將垃圾變燃料　估完工啟用6年內解決20萬噸垃圾山

▲南投打造綠能中心再生燃料廠，以杜絕垃圾山危機。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投打造綠能中心再生燃料廠，以杜絕垃圾山危機。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府敲定將採BOT模式、投資約15億元，打造日處理垃圾350噸目標量的綠能永續中心再生燃料製造廠；縣長林明溱強調，綠能再生燃料廠絕非用於焚燒垃圾的焚化爐、不會造成二次汙染，估計發包後建廠工期約2年、完工啟用後6年內，不僅縣內已累積高達20萬噸的暫置垃圾不會再增加，更能完全去化。

林明溱15日偕環保局長李易書說明本案：目前縣內每日產生250噸垃圾，僅100噸能外運焚化處理，每天都新增150噸垃圾、暫置堆積在各鄉鎮，統計到5月底已達20萬公噸，亟需興建南投縣自主處理垃圾設施；南投縣綠能中心將以高效率將垃圾燃料化，引進歐洲最新機械分選技術取代人工分選，直接分離大型物及不燃物，再經設備破袋、後送生物乾化設施降低約7%含水率。

▲南投打造綠能中心再生燃料廠，以杜絕垃圾山危機。（圖／南投縣政府提供）

最後經乾化垃圾，再由磁選、光學分選、渦電流分選等設備單元，分離回收垃圾所含鐵、非鐵金屬物及塑膠瓶罐類資源物，然後再經風選分離不燃物後，將剩餘分選物細破碎後，製造出以塑料組成為主的「固態衍生燃料（SRF）」，其高熱效可直接取代煤炭使用。

▲南投打造綠能中心再生燃料廠，以杜絕垃圾山危機。（圖／南投縣政府提供）

林明溱說明，垃圾燃料化處理過程全無廢棄物燃燒，僅將適燃物質純化後製成固體再生燃料，且具高熱值及低重金屬含量特性，可替代燃煤、供應工業用鍋爐、水泥旋窯及專用燃燒發電設備等使用，減少碳排放；既無焚化爐焚燒垃圾所餘多達30%、難以處理的飛灰底渣，興建成本更僅焚化爐的37.5%；而各鄉鎮垃圾經過集中後密封到貨櫃式轉運車，再送進綠能中心，廠區周邊不會有大煙囟，也不會出現大排長龍的清潔車。

▲南投打造綠能中心再生燃料廠，以杜絕垃圾山危機。（圖／南投縣政府提供）

林明溱表示，每噸垃圾燃料化處理費為2600元，目前規劃處理量能為每日360公噸，不但能處理生活垃圾250公噸、巨大垃圾10公噸、分選後打包垃圾60公噸，更能協助企業處理一般性事業廢棄物40公噸，預計全縣累積暫置的20萬噸垃圾可在綠能中心啟用後6年內完全去化；每處理一噸將給予所在鄉鎮市400元回饋金，一年可達5000萬元，還會給付使用燃料棒的工業鍋爐等企業每噸1000元獎勵金以茲推廣。

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