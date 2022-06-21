全台逾3190台郵局ATM升級　即起增日印越泰4國語言

▲全台3190台郵局ATM升級，即起增日印越泰4國語言。（圖／中華郵政公司提供）



記者李姿慧／台北報導

中華郵政公司今(6/21)宣布，為提供友善服務環境，實現普惠金融目標，即日起在全國逾3,190台郵政自動櫃員機(ATM)，新增日文、印尼文、越南文及泰文等4國語言，提供ATM存款、提款、轉帳、繳費及餘額查詢等常用功能支援多國語言操作介面。

民國78年起，我國開始陸續引進外籍移工，根據勞動部統計處資料顯示，截至110年底外籍移工人數達67萬人，其中印尼籍23.7萬人(約占 35%)、越南籍23.4萬人(約占 35%)、泰國籍5.7萬人 (約占 8.5%)；又另依據內政部移民署統計，日本籍在臺居留人數亦超過1.5萬人。

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▲全台3190台郵局ATM升級，即起增日印越泰4國語言。（圖／中華郵政公司提供）

中華郵政公司表示，本次郵政 ATM 新增外國語言，除了展現對新住民、移工及留學生等的關懷，也響應政府新南向政策，積極打造無礙的金融環境，滿足不 同使用者的需求，郵政 ATM 操作介面已有中文、英文、日文、印尼文、越南文及泰文等語系，支援逾80%以上在台外籍人士的母語，讓多數在台居留的外籍人士使用金融服務更為便利。