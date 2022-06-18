郵局來電幫解帳單？　886是國際碼詐騙...警：嚨係假

▲員警勸說曾姓女子詐騙集團用技倆。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

50歲曾姓女子遭詐騙集團以訂錯貨物為由須到超商ATM前修改帳戶，警方獲機警店員通報，當場告知曾女｢886｣是國際碼，並非國內郵局人員撥打聯繫，「嚨是假!」一舉戳破詐騙集團技倆，讓曾姓女子放棄滙款念頭。

▲▼並說明來電號碼顯示｢886｣係國際碼不是國內郵局的，終讓曾女打消滙款念頭。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所17日晚19時許接獲轄內超商店員報案，指稱發現有民眾邊講電話邊操作ATM，疑似遭詐騙，員警洪紹華及林勝文立即趕往瞭解。經詢問該位曾小姐，她表示接到電話通知，說自己訂購了1萬9千元的貨品，曾小姐急忙否認，對方說查證後證實是作業疏失，轉由自稱郵局人員接手處理，該人員說可以幫忙解除訂購，但需要曾小姐提供身分證號及提款卡帳號。

曾小姐比對來電號碼與提款卡上印製的電話號碼一樣，只是後面多了｢886｣，不疑有他便提供相關資料給對方，對方卻表示因她的郵局帳戶內餘額不足，要到超商提款機依據指示操作，員警協助查詢，發現嫌犯已將曾小姐提供的資料設定行動支付APP，因帳戶內餘款不足無法扣款，所以又詐騙曾小姐操作ATM匯款，員警立即予以勸阻，並舉出｢886｣係國際碼，可以判斷絕非郵局人員撥打聯繫，「嚨是假!」並舉出相關案例，說服曾小姐放棄匯款的念頭。