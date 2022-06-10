婦要匯鉅款女行員急報案　警郵聯手護住血汗錢62萬

▲▼里港警分局長鄭穎聰到郵局頒獎感謝有功行員 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局里港分局為防止民眾遭詐騙，持續加強與轄區金融機構及超商業者聯防，共同守護民眾財產安全。日前，轄內的鹽埔鄉鹽中郵局一名機警女行員，發現老婦疑似遭詐騙集團盯上欲提款交付，立即通報轄區里港分局鹽埔分駐所員警協助攔阻，警民合作，成功保住62萬元血汗錢。

里港警分局分局長鄭頴聰表示，攔阻詐騙須把握先機，感謝女行員於第一時間落實臨櫃關懷提問，細心觀察到老婦異狀，進而即刻通報員警，成功防止其遭詐騙，女行員機警且臨危不亂之表現值得公開表揚。

經調查，金融機構辦理臨櫃業務人員，常係民眾遭到詐騙後所接觸到的第一線人員，若能從此處及時攔阻金流匯出，可有效減少民眾被騙所造成之財產損失。里港分局警方勤走金融機構，持續進行防詐宣導，並協調金融機構加強落實臨櫃關懷提問制度，同時列舉各項受騙情境徵候方式加深行員印象，並籲請遇案即時通報警方到場處理。這次女行員與員警攔阻詐騙案件成功案例，即是「警」「金」聯防線穩固奏效之最佳範例。

鄭分局長感謝郵局行員機警阻詐，籲請各金融機構行員與超商店員，如遇民眾提匯款神情有異常情形，應多加關懷探詢原因，並立即通報警方到場協助，以提高攔阻成功率。