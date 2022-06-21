快訊／高雄+8031！陳其邁曝高原期已過　估6月底前每日3、4千例

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

中央公布高雄今（21）日新增8048例，經過疫調、轉銜17例，高雄市政府公布8031例本土個案。相較於前一天5200多例來說，今天一口氣增加2000多例，高市衛生局解釋，這部分跟週六日在家庭活動、聚會、社交互動有關，週一都會出現這樣情形，這也代表高雄社區還是處於風險高傳播的時期。

高雄市長陳其邁表示，高雄高原期已過，會逐漸往下走，預估到六月底，高雄平均一天會有3000-4000左右個案數，流行曲線隨著盛行率增加，數字會逐漸趨緩，特別要注意疫苗施打以及投藥速度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疫苗施打部分，0-4歲，包含4-5歲這年齡層，希望盡速施打疫苗，因為從盛行率統計來看高達17.61%。另外，65歲以上長輩現在開始進入第四劑施打，高雄已開啟社區施打站，呼籲長輩盡快施打。

▲▼高雄6/21確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局分析今天8031例個案年齡，50-64歲這年齡層佔了20.2%，相較前一天上升0.5%，這族群一週來一直是所有年齡層感染佔比最高的，顯示這年齡層風險最高。另外，40-49歲上升0.7%，5-11歲、12-19歲也呈現上升趨勢。

因應青少年族群接觸風險，高雄市本週持續暫停實體課，但仍拜託家長、學校，即便學生沒有到校，還是要注意平時接觸風險。