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高雄確診嬰高燒39度呼吸急促　父抱兒求救...警火速開道送醫

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名未滿3個月大男嬰今（10）日快篩陽性確診，除了高燒39度，更有呼吸急促的症狀，男嬰家人致電119但救護車需等待20分鐘以上，男嬰阿公等不及便自駕載著孫子前往義大醫院急診室，半途中遇見警方執勤，男嬰父也趕緊下車求助。員警了解狀況後，立即利用警車協助沿路開道，原本需要30分鐘以上的車程，僅花15分鐘就抵達，男嬰也順利獲得醫療處置。

▲▼高雄男嬰確診高燒39度、呼吸急促，父抱兒求救...警火速開道送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男嬰確診高燒39度、呼吸急促，父抱兒下車向警方求救。（圖／記者賴文萱翻攝）

岡山分局前峰派出所值勤員警石宗立今下午1點32分，在岡山區前峰路段執行守望勤務時，遇到一名蔡姓民眾（60歲）攔路請求協助。警方守望勤務途中，見對向車輛疾駛而來，連車尚未停妥後座乘客即開門下車並懷抱一名小男嬰神色慌張，至警車旁焦急詢問警方能否協助引導前往義大醫院就醫，心急如焚恐怕延誤治療。

▲▼高雄男嬰確診高燒39度、呼吸急促，父抱兒求救...警火速開道送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方利用警車蜂鳴器沿路開道引導蔡民駕駛的自小客車，原本里路程原需30分鐘以上，僅花費約15分鐘即抵達義大醫院急診室。（圖／記者賴文萱翻攝）

蔡姓一家人向警方表示，家中嬰幼兒剛出生未滿3個月大，不幸快篩陽性確診新冠肺炎，小男嬰因抵抗力低弱有發高燒39度、呼吸急促等症狀，致電119消防局又因附近單位救護車均已出車無法即時派遣，需等待20分鐘以上，便自駕要前往義大醫院急診室，半路中遇見警方執勤，臨時緊急來向警方求助。

警方瞭解民眾緊急醫療需求後，立刻通報岡山分局勤務指揮中心，報備協助民眾前往燕巢區義大醫院急診就醫，利用警車蜂鳴器沿路開道引導蔡民駕駛的自小客車，由岡山區至燕巢區全程13公里路程原需30分鐘以上，僅花費約15分鐘即抵達義大醫院急診室。

▲▼高雄男嬰確診高燒39度、呼吸急促，父抱兒求救...警火速開道送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲男嬰家人發文感謝警方火速開道送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方引導民眾到達義大醫院急診室後，蔡家人火速將小男嬰帶往醫院就醫檢查。蔡民感激警方協助之情，也在岡山區在地臉書社團發布感謝文。警方任務順利圓滿達成，小男嬰也可及時獲得醫療處置，目前已經退燒，在這後疫情時代，也能感受到人間的溫暖。

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