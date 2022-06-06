確診往生火化比照SARS作法2年多　殯葬業者封2層屍袋就不再打開

▲新冠疫情延燒2年多，過往實務上皆採24小時內火化，但衛福部長陳時中日前卻稱從來沒有這項政策，引起爭議。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

新冠疫情延燒2年多，過往實務上皆比照處理SARS作法採24小時內火化，但衛福部長陳時中日前卻稱從來沒有這項政策，更拿出公文，強調只有要求在24小時內通報。對此，高雄市政府民政局殯葬處表示，殯葬業者在處理確診往生的屍體時，都要穿戴防護衣、手套、面罩，用2層屍袋封好後就不會再打開，基本9成以上家屬知道這是傳染病，幾乎都沒有異議。

今（6日）指揮中心例行記者會中，指揮官陳時中被問及時再次回應，從前年開始，所謂的24小時內都是要求「報告」，處理要求「儘速」，方式是以火化為原則，若是因為宗教信仰或其他因素需深埋，則必須報准。

▲高雄殯儀館的寄棺大樓。（圖／民眾提供）

對此，高雄市民政局殯葬處解釋殯葬業者實務做法，一般來說在高雄要處理確診往生屍體，原則上是要由經過醫院跟衛生局認可特約合作的殯葬業者來處理，這些業者們都受過訓練，相關人員必須要穿戴防護衣、手套、面罩，將屍體裝入2層屍袋封好後，就不會再打開。

殯葬處表示，疫情嚴峻時，確實會有確診往生者沒進冷凍櫃，就直接火化入殮，但一定都會等到連絡上家屬，解釋原因跟確認後才會進行。而9成以上家屬知道這是法定傳染病，在溝通時大部分都能接受、也沒有異議，大概24小時內就會完成火化，1-2工作天內都能完成相關程序。

至於高雄市是否有明確指引？高雄市衛生局於防疫記者會中搬法條指出，高雄市政府依據衛福部於109年1月15日公告，就嚴重特殊傳染性肺炎死亡者在24小時內通報，大體應儘速火化，現行約2個工作天可完成整個程序，相驗前都會由家屬確認大體身分，因此也會配合喪家模式進行後續火化及相關殯葬作業。