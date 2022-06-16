快訊／高雄+9293！高中以下遠距到暑假　期末考怎辦？市府說話了

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今（16）日宣布新增9293例本土個案，主要是在中央公布新增9316例中，經過疫調排除、轉銜23例。由於疫情仍處高峰期，高雄市宣布高中以下學校將持續遠距教學直到學期末，至於期末考部分，教育局表示，學校經校內防疫專責小組決議，得安排學生返校進行實體測驗，由各校自主決定。

今天公布9293例本土個案中，快篩陽判陽佔了95.8%，PCR陽性確診佔4.2%，跟過去一周以來比例一致。截至6/16，高雄疫情盛行率已接近12%。

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▲▼高雄6/16確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

高雄市長陳其邁表示，這周仍處疫情高原期，但接下來會逐漸緩降，台南、台中、高雄曲線，從一開始上升的斜率，到高原再往下走都是類似的。目前高雄盛行率11.97%、台中11.45%，全台比較高的在基隆、新北，都有接近2成盛行率，未來各地盛行率會趨於一致，主要差別在都市化的程度。

因應仍在疫情高原期，高雄市教育局今天宣布，高中以下學校、公立幼兒園及課照中心，6/20-6/30持續暫停實體課程，改線上教學，也就是到暑假前全部採線上教學。

▲高雄宣布高中以下遠距教學到暑假。（圖／翻攝自高雄市政府直播）

至於學生期末考怎麼辦？高市教育局長謝文斌表示，學校經過校內防疫專責小組的決議，可以安排學生返校進行實體學習與活動，包含期末考等。

謝文斌說，雖然暫停實體課程，學校還是安排學生回來做實體期末考，這由學校自主決定，學生可利用線上學習做好複習到最後，再回學校做實體測驗。

今日高雄校園疫情部分，共有819例確診，大致仍維持在1000例上下，還是在疫情高原期，提醒學生要繼續注意防疫措施、守護健康。國高中BNT疫苗注射持續進行，市府也鼓勵同學回校施打，增加保護力。