十年巨變！　習近平智囊鄭永年談大陸政治層面發展

▲香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平智囊，被譽為「經濟國師」的香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年接受專訪時表示，要形容中國過去這十年的發展不是一件簡單的事情，如果只能用一個詞來描述，那我會選擇「巨變」。

▲中共第十八次全國代表大會（十八大）。（圖／CFP）

《環球時報》報導，鄭永年表示，十八大後，中國發生深刻變化，但我認為在政治層面發生的巨大變化最具意義。現在有關這方面的討論還不多，但我認為這一點非常關鍵。西方經常能看到中國經濟的巨變，因為經濟有明確的、可量化的數字；一些人也能看到扶貧等社會層面的變化，因為中國中產群體的擴大、貧困人口的減少也有可見的指標來衡量。但是，十八大以來中國在政治和制度層面的變化經常為國際研究者所忽略。

鄭永年指出，一個國家的外部崛起是內部崛起的延伸，而內部崛起的主要標誌，並不僅僅是國內生產總值的增長，而是它所踐行的一套制度的崛起，「十八大讓中國現代化道路模式更加清晰和成熟，也為那些既要發展、又尋求政治獨立的發展中國家提供了一種可能的模式選擇，這具有非常巨大的意義。」

鄭永年認為，西方一些學者總是說，中國只有經濟改革，沒有政治變革，「這是不對的。我常說，改革開放以來，中國奇跡般地同時實現了可持續的經濟增長和可持續的社會穩定，很少有國家能做到這一點，而這兩者正是在可持續的制度支撐和引導下實現的。」

對於大陸實行的共同富裕關鍵，鄭永年表示，從全球範圍來看，一個國家能跨越「中等收入陷阱」成為富裕國家，已經很難，要（實現）共同富裕，就更難了。即使英美這樣的發達國家，也有非常明顯的社會不公平現象，進而導致了近年來民粹主義的崛起。

鄭永年強調，共同富裕不是「劫富濟貧」，也不是簡單地「分大餅」，「我們應該在過去40多年的基礎上，既追求經濟增長，也必須確保社會穩定，並從社會長期和總體利益來思考這一問題。」