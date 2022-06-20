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陳吉仲舉「舉例鳳梨」力挺石斑魚　轉移市場建立「國際級標準」

▲▼立法院經濟委會 農委會主委陳吉仲堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲舉鳳梨案例，力挺台灣石斑魚。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

農委會主委陳吉仲在臉書發文，以之前也遭到中國禁止輸入的鳳梨為例，力挺台灣的石斑魚，為了轉移市場出口是日本等國，建立起國際級的標準，讓鳳梨產業的競爭力提升。

陳吉仲發文指出，中國片面暫停我國石斑魚輸入後，各界的建議或批評陸續被報導，我們也在第一時間提出延養、內銷促銷、加工及外銷等具體措施，來實際解決受影響的3600公噸。除此之外，許多人更關心的用藥問題、養殖登記問題、產業競爭力問題等，這樣石斑魚產業長期的結構性問題，我們也會一併來解決。

陳吉仲說，「這麼多年來，我何其有幸在農委會和所有同仁及農業部門的農民、團體、通路業者等，共同解決許多農業長期的問題，面對國內外市場、疫情、氣候等許多挑戰，我們直接面對問題、用專業解決問題。」

陳吉仲強調，去年228前夕，中國片面暫停台灣鳳梨輸入，預估超過4萬公噸的鳳梨受到影響，但藉著這個契機，我們轉移市場，為了出口至日本等國，也為了讓國內消費者接受，這一年多來從鳳梨外銷供果園的生產及用藥管理、集貨包裝場的分級、冷鏈、薰蒸和加工處理，全部以國際級的標準來建立；內銷部分引進國外的截切技術，感謝國人的大力支持，讓我們度過了這次的危機，並讓鳳梨產業的競爭力提升。

陳吉仲表示，台灣農業發展百年來，有許多結構性的議題需要我們重視，我們的責任就是一一用專業來面對，從農民福利制度的三保一金、口蹄疫拔針和防守非洲豬瘟、解除遠洋漁業黃牌、養豬產業競爭力提升、農田水利會升格為公務機關藉此擴大灌區服務、學校午餐使用在地食材、冷鏈物流建立提升農漁產品品質等議題，我們都逐步面對，與產業共同向前。

陳吉仲呼籲，「面對石斑魚的議題也是，我們會盡快提出完整產業鏈競爭力提升計畫，歡迎石斑魚產業界的朋友們一起共同來參與」。

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