離婚仍同住卻裝針孔偷拍前妻　雲林男依跟騷法函送





▲雲林一名女子婉拒前同事示愛後，仍遭尾隨返家，心生恐懼向警方報案。（圖／示意圖，非此案當事人／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

《跟蹤騷擾防制法》在6月1日正式施行後，雲林縣警察局至今（20）日已受理6案件，除了通訊騷擾外，另有接獲一起前夫潛入離婚妻臥室內裝設針孔攝影機，以及另一起女子跟蹤尾隨愛慕的女被害人返家案，雲林警方依法函送上述2案中的1男1女，其餘相關案件仍待偵查。

雲林縣警察局婦幼隊統計，本月1日至今中午12時止，雲林縣警察局受理6件跟騷法案件，西螺警分局和北港警分局各2件，斗六警分局和斗南警分局各1件，另外通訊騷擾有4件占多數，監視觀察和尾隨則次之。

雲林縣警察局婦幼警察隊長吳憲政表示，其中一案係為一對離婚夫妻仍同住個屋簷下，但男子趁機潛入前妻的房間內裝設針孔攝影機被前妻發現，前妻憤而報警，該案除了違反跟騷法亦另涉犯妨害秘密罪。

▲上圖為針孔偷拍示意照。（圖／取自免費圖庫Pexels）

另一案件為，有2名女子與曾為同事關係，其中一名女子向女被害人表達愛慕後遭拒，但示愛女子未因此放棄求愛，除了多次到女被害人的工作地點站崗等待之外，更騎機車尾隨女被害人返家，令女被害人感到恐懼壓力並且已嚴重影響到生活，因害怕而向警方報案。

婦幼警察隊長吳憲政指出，跟蹤騷擾罪屬告訴乃論，警方目前受理6件，開出6張告誡書，其中2件函送法辦，另外4件偵辦中。雲林縣警察局呼籲，被害人要勇於報案、捍衛自身權益，如遇危險即採取自我保護措施，「冷靜應對尋求協助」、「蒐集相關證據記錄過程」，「提升自我防衛意識」、「避免正面接觸」，警方絕對嚴正執法，防制性別暴力。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／嘉義太平老街吃炒麵竟夾出大金戒 雲林男噁爆索壓驚費

►獨／讓家鄉味在雲林飄香 道地重慶辣子雞、乾鍋蝦椒麻驚現小餐館

►KTV「瞄一眼」虎尾西螺打成一團 警噴辣椒水壓制...逮19男女

►雲林+1019 長照機構確診死亡佔57.1％