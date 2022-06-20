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社會 社會焦點 保障人權

離婚仍同住卻裝針孔偷拍前妻　雲林男依跟騷法函送

▲雲林一名女子婉拒前同事示愛後，仍遭尾隨返家，心生恐懼向警方報案。（圖／示意圖，非此案當事人／記者蔡佩旻攝）

▲雲林一名女子婉拒前同事示愛後，仍遭尾隨返家，心生恐懼向警方報案。（圖／示意圖，非此案當事人／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

《跟蹤騷擾防制法》在6月1日正式施行後，雲林縣警察局至今（20）日已受理6案件，除了通訊騷擾外，另有接獲一起前夫潛入離婚妻臥室內裝設針孔攝影機，以及另一起女子跟蹤尾隨愛慕的女被害人返家案，雲林警方依法函送上述2案中的1男1女，其餘相關案件仍待偵查。

雲林縣警察局婦幼隊統計，本月1日至今中午12時止，雲林縣警察局受理6件跟騷法案件，西螺警分局和北港警分局各2件，斗六警分局和斗南警分局各1件，另外通訊騷擾有4件占多數，監視觀察和尾隨則次之。

雲林縣警察局婦幼警察隊長吳憲政表示，其中一案係為一對離婚夫妻仍同住個屋簷下，但男子趁機潛入前妻的房間內裝設針孔攝影機被前妻發現，前妻憤而報警，該案除了違反跟騷法亦另涉犯妨害秘密罪。

▲桃園市某所升大學補習班林姓班主任，遭指控在女廁天花板裝設針孔偷拍女學生如廁，檢方查出其偷拍檔案硬碟影片多達40G，受害女學生至少逾百人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

上圖為針孔偷拍示意照。（圖／取自免費圖庫Pexels）

另一案件為，有2名女子與曾為同事關係，其中一名女子向女被害人表達愛慕後遭拒，但示愛女子未因此放棄求愛，除了多次到女被害人的工作地點站崗等待之外，更騎機車尾隨女被害人返家，令女被害人感到恐懼壓力並且已嚴重影響到生活，因害怕而向警方報案。

婦幼警察隊長吳憲政指出，跟蹤騷擾罪屬告訴乃論，警方目前受理6件，開出6張告誡書，其中2件函送法辦，另外4件偵辦中。雲林縣警察局呼籲，被害人要勇於報案、捍衛自身權益，如遇危險即採取自我保護措施，「冷靜應對尋求協助」、「蒐集相關證據記錄過程」，「提升自我防衛意識」、「避免正面接觸」，警方絕對嚴正執法，防制性別暴力。

►聽Podcast #我在案發現場

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