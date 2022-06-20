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關心雲林機構長輩抗疫　萬泰科技公司捐12萬片專利口罩

▲萬泰科技公司捐專利口罩供雲林長照機構住民長者加強防疫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲萬泰科技公司捐專利口罩供雲林長照機構住民長者加強防疫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣轄內老人福利機構共有43家總共提供2112床失能型老人床位，為提供長者因應防疫，縣政府社會處與萬泰科技公司前往財團法人雲林縣私立同仁仁愛之家，關心老人福利機構防疫及公共安全改善情形，萬泰公司並捐贈口罩物資一批， 同仁仁愛之家主任吳珮榛受贈並感謝企業善心作為機構防疫後盾。

萬泰科技股份有限公司張程閔特助表示，捐贈品為自家公司專利設計銀銅鈦口罩，是將銀銅鈦等奈米金屬原子濺鍍於纖維結構，再以物理作用生成可捕捉病菌的奈米靜電效果，和能夠消滅病菌的自由基盾，使病毒和細菌在通過纖維的第一時間就被補助並消滅，達到抗病菌與病毒去活的效果，

張程閔特助說明，此次的捐贈是希望能與雲林的社福團體一同同心抗疫，包含遊民、住宿式機構等社福團體總計捐贈15個單位，共計12萬1150片銅鈦口罩，嘉惠雲林縣相關機構團體。 

社會處林文志表示，感謝萬泰科技股份有限公司捐贈雲林縣機構以及團體口罩，雲林縣政府自疫情以來，在團體機構上除了防疫作為外，爭取衛生福利部社會及家庭署「小型老人福利公共安全計畫」補助經費逾6千萬，共補助老福機構裝設39家「119火災通報裝置」、36家「自動撒水設備」、23家「寢室隔間與樓板密接整修」及6家「電路設施汰換」打造安全的機構環境，未來仍持續關注其所需之處。

►聽Podcast #我在案發現場

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