　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

汽機車擦撞騎士不治　「反應時間不到2秒」法官判駕駛無罪

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

丁姓男子駕駛自小客車行經屏東縣鹽埔鄉民意路時，擦撞林姓機車騎士受傷死亡，認丁男反應時間不到2秒，是猝不及防釀成不幸，判決無罪，可上訴。

檢方起訴說，丁姓男子於2020年12月24日7時57分許，駕駛自小客車沿鹽埔鄉民意路由西往東方向行駛，亦疏未注意，行至民意路13號前時，本應注意車前狀況，適有林姓男子騎乘機車沿同鄉民意路自東向西方向行駛，至上述路號前時，亦疏未注意轉彎車應禮讓直行車，逕自左轉橫越馬路，兩車擦撞，林男受傷倒地，送醫不治。

檢方將該事故送往高屏澎肇事鑑定會及成功大學鑑定，都認為丁男仍有反應時間，應負起未注意車前狀況的過失責任，將他依失致死罪嫌起訴。

合議庭法官判決表示，依據國外相關研究，95％駕駛人於未感知危險而須做停車動作的反應時間（含踩煞車、開始有效煞車）為1.6秒，而根據行車紀錄器顯示，林男從騎車穿越行車分向線到發生車禍，丁男反應時間不足兩秒，難以在這麼短時間內注意、鬆開油門、踩煞車，該案屬猝不及防的交通事故，且丁男基於信賴原則在車道直行，擁有路權。

合議庭又說，這起交通事故致被害人死亡誠屬遺憾，然屬猝不及防之道路交通事故，被告發現被害人騎車迴轉時，兩車已相當接近並無何反應時間供被告閃避，被告自無檢察官所指之疏未注意車前狀況，未採取必要之安全措施之過失，被告本於信賴原則而在該路段車道直行，擁有路權，雖不幸發生事故以致被害人死亡，其並無能注意，而不注意情形者，只事出突然無法避免之情事，其行為自無過失可言，當不得遽以過失致死罪名相繩。檢察官所引各項事證未達於通常一般之人均不致有所懷疑，復無其他積極證據足證被告確有此一犯行，而得確信其有犯罪之程度，容有合理之懷疑存在，自屬不能證明被告犯罪，因此判決無罪。

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
柚子醫師和兒子都確診　「請各位爸媽原諒！讓我先顧這孩子」
家寧「分手Andy真相」全說了！出國曖昧男網紅　親揭兩人真正
連問3次「不知郭泓志是誰」！啦啦隊女神遭本尊震撼教育
LIVE／「消失81分鐘」揪2致命錯誤　恩恩爸視訊回應
快訊／「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　新北衛生局急發6聲明
旅美強投自請離隊！　下一步參加中職選秀
輪胎行逆子「生三個還啃老」　為手遊升級課金燒死全家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

紅燈右轉慘了！他冒用哥哥身分穿幫　被揪出是通緝犯還藏毒

熱褲妹撞死人畫面曝！醉駕BMW敞蓬狠奪命　 下半身消失遭上銬

少年網購筆電被坑5千　騙徒躲13年終落網...他已變大叔

笨賊3闖大樓行竊都失敗！最後一次被活逮　尬回：來還鑰匙的

汽機車擦撞騎士不治　「反應時間不到2秒」法官判駕駛無罪

LIVE／「消失81分鐘」音檔曝！揪2致命錯誤害命　恩恩爸視訊回應

囂張賊直接剪民宅電纜線！害嘉義六腳布袋停電頻傳　人抓到了

輪胎行逆子「生三個還啃老」　為手遊課金挖家產不成燒死全家

飆撞高雄慈父神隱！警查出他是「肇逃累犯」　狡猾關機躲追緝

桃園男喝2杯維士比騎車被逮　問警：剛出門可以不算嗎？

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

巨大泡泡「封印貓勢力」　喵看傻下秒甩尾巴破解

紅燈右轉慘了！他冒用哥哥身分穿幫　被揪出是通緝犯還藏毒

熱褲妹撞死人畫面曝！醉駕BMW敞蓬狠奪命　 下半身消失遭上銬

少年網購筆電被坑5千　騙徒躲13年終落網...他已變大叔

笨賊3闖大樓行竊都失敗！最後一次被活逮　尬回：來還鑰匙的

汽機車擦撞騎士不治　「反應時間不到2秒」法官判駕駛無罪

LIVE／「消失81分鐘」音檔曝！揪2致命錯誤害命　恩恩爸視訊回應

囂張賊直接剪民宅電纜線！害嘉義六腳布袋停電頻傳　人抓到了

輪胎行逆子「生三個還啃老」　為手遊課金挖家產不成燒死全家

飆撞高雄慈父神隱！警查出他是「肇逃累犯」　狡猾關機躲追緝

桃園男喝2杯維士比騎車被逮　問警：剛出門可以不算嗎？

幾十萬人存款消失釀金融風暴　撈1760億幕後黑手轉國籍逃亡

「晚餐吃什麼」叔叔回一句話　高二姪子煮出3菜1湯驚呆千人

紅燈右轉慘了！他冒用哥哥身分穿幫　被揪出是通緝犯還藏毒

熱褲妹撞死人畫面曝！醉駕BMW敞蓬狠奪命　 下半身消失遭上銬

立陶宛「強硬封鎖」俄外飛地跨境鐵路　莫斯科怒批：完全非法

打卡《華燈初上》取景地！第一家西餐廳嚐「便當盒裝法式鴨子飯」

和現任球后只差318分！戴資穎印尼賽奪冠世界積分破11萬大關

四維航通過配發現金股利2元　今年首季EPS1.53元、年增993%

蕭美琴、NBA球星坎特華府見面　揪吃台灣牛肉麵

披薩飛天了！整塊被海鷗叼走　離奇過程千萬人看呆

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

皮包骨三兄弟老大病逝　導演列10疑點

29歲酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人遭撞飛慘死

政治大學21歲女大生騎車自撞　拋飛15m遠「下巴碎裂」亡

輪胎行逆子縱火燒死8至親　資深消防員戳破脫罪謊言

爛醉正妹睡計程車上　「下面很痛」告運將性侵

阿公裸體騎車　下午緊急送醫

輪胎行逆子「生三個還啃老」　為手遊課金挖家產不成燒死全家

狂打「安藤忠雄作品」吸金160億　龍巖遭爆是騙局

快訊／彰化皮包骨葉家老大今下午離世

轉傳猥褻照稱「高嘉瑜吧！」2男下場曝

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

林義傑注意！涉扮著作權蟑螂2嫌輕判

更多熱門

相關新聞

汽車駕駛撞死左轉騎士判無罪　原因曝

汽車駕駛撞死左轉騎士判無罪　原因曝

林姓男子2020年12月24日騎車行經屏東縣鹽埔鄉民意路，卻在左轉時與丁姓男子駕駛的車輛撞上，傷重不治。丁男事後被依過失致死罪起訴，雖然2份事故鑑定報告都認為汽車駕駛有過失，但屏東地院法官指出，他的反應時間不足2秒，加上檢方沒有其他積極證據，最終罕見推翻鑑定結果，裁定無罪，全案仍可上訴。

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

騎士都超怕！他誤闖陷阱區悲劇了

騎士都超怕！他誤闖陷阱區悲劇了

4遊客遊三地門情人湖迷途　消防2小時內找到人

4遊客遊三地門情人湖迷途　消防2小時內找到人

花蓮騎士遭撞飛空中翻一圈落地　頭部重創不治

花蓮騎士遭撞飛空中翻一圈落地　頭部重創不治

關鍵字：

屏東地院過失致死罪無罪機車自小客車車禍

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

音樂系學生自製解放軍基地地圖

BA.4、BA.5三大症狀曝　醫揭這2年齡層最嚴重

趙長鵬「一夜返貧」！身家僅剩1成

骨科停診爆醫師集體買春被捕！　KTV緊貼暢飲片瘋傳

她長跑快6年卻分手　看眾量級1部片超有感

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面