汽機車擦撞騎士不治　「反應時間不到2秒」法官判駕駛無罪

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

丁姓男子駕駛自小客車行經屏東縣鹽埔鄉民意路時，擦撞林姓機車騎士受傷死亡，認丁男反應時間不到2秒，是猝不及防釀成不幸，判決無罪，可上訴。

檢方起訴說，丁姓男子於2020年12月24日7時57分許，駕駛自小客車沿鹽埔鄉民意路由西往東方向行駛，亦疏未注意，行至民意路13號前時，本應注意車前狀況，適有林姓男子騎乘機車沿同鄉民意路自東向西方向行駛，至上述路號前時，亦疏未注意轉彎車應禮讓直行車，逕自左轉橫越馬路，兩車擦撞，林男受傷倒地，送醫不治。

檢方將該事故送往高屏澎肇事鑑定會及成功大學鑑定，都認為丁男仍有反應時間，應負起未注意車前狀況的過失責任，將他依失致死罪嫌起訴。

合議庭法官判決表示，依據國外相關研究，95％駕駛人於未感知危險而須做停車動作的反應時間（含踩煞車、開始有效煞車）為1.6秒，而根據行車紀錄器顯示，林男從騎車穿越行車分向線到發生車禍，丁男反應時間不足兩秒，難以在這麼短時間內注意、鬆開油門、踩煞車，該案屬猝不及防的交通事故，且丁男基於信賴原則在車道直行，擁有路權。

合議庭又說，這起交通事故致被害人死亡誠屬遺憾，然屬猝不及防之道路交通事故，被告發現被害人騎車迴轉時，兩車已相當接近並無何反應時間供被告閃避，被告自無檢察官所指之疏未注意車前狀況，未採取必要之安全措施之過失，被告本於信賴原則而在該路段車道直行，擁有路權，雖不幸發生事故以致被害人死亡，其並無能注意，而不注意情形者，只事出突然無法避免之情事，其行為自無過失可言，當不得遽以過失致死罪名相繩。檢察官所引各項事證未達於通常一般之人均不致有所懷疑，復無其他積極證據足證被告確有此一犯行，而得確信其有犯罪之程度，容有合理之懷疑存在，自屬不能證明被告犯罪，因此判決無罪。