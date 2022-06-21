烏克蘭認「東部戰況艱困」！俄集結預備役部隊　恐發動大規模進攻

▲ 阿佐特化工廠內藏有數百名逃難的民眾。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭持續近4月，烏克蘭20日坦承，東部頓巴斯地區局勢困難。俄軍佔領一條前線河流沿線領土，並在歐盟峰會前夕加大對烏東二座關鍵城市的攻勢，更集結大量預備役部隊，恐怕發動大規模進攻。

《路透社》報導，盧甘斯克地區近幾周遭俄軍猛攻，州長蓋戴（Serhiy Gaidai）坦言，截至20日晚間，前線局勢「極其困難」，俄軍已經集結足夠的預備役部隊，足以展開大規模進攻。

烏克蘭總統澤倫斯基19日曾示警，俄國料將在23及24日的歐盟峰前夕加強火力，也提到幾個戰況艱困的地區，「我們正保衛北頓內茨克及利西昌斯克市（Lysychansk）這整個地區，那裡的戰鬥最為困難，但我們有強壯的男孩和女孩們。」

蓋戴說明，除了阿佐特化工廠（Azot）以外，北頓內茨克大部分地區已被俄軍攻佔，而化工廠內還躲藏數百平民，且連接北頓內茨克、利西昌斯克及巴克馬特（Bakhmut）的道路持續遭受砲火襲擊，利西昌斯克整天砲擊不斷，可能是至今攻勢最猛的一次，目前尚無法確認傷亡人數。但他也強調，烏軍並未完全被俄軍包圍，正對俄軍造成重大損失。

俄羅斯宣稱佔領北頓內茨克南部北頓內茨克河西岸城鎮托什基夫卡（Toshkivka），蓋戴坦承，俄軍對托什基夫卡的進攻取得一定成功，也證實俄軍已經佔領北頓內茨克東部郊區的梅季奧爾基涅（Metyolkine）。

自行宣布獨立的盧甘斯克人民共和國駐俄大使米羅什尼克（Rodion Miroshnik）在Telegram發文宣稱，盧甘斯克軍隊正從南部向利西昌斯克移動，附近多座城鎮發生交火，「接下來幾小時應會對當地勢力的平衡帶來相當大的變化。」

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