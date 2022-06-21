俄鑽油平台遭飛彈攻擊！蛇島傳爆炸聲響　疑美援烏「海馬斯」建功

▲俄羅斯位於黑海的鑽油平台遭飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭武裝部隊20日凌晨對黑海發動猛烈攻勢，目前由俄軍佔領的蛇島發生數十起爆炸，另外俄羅斯也證實，該國位於黑海的三座天然氣鑽井平台遭導彈襲擊，造成7人失蹤、3人受傷。外媒認為，烏軍可能是使用丹麥援助的魚叉反艦飛彈，或是美援的海馬斯多管火箭系統進行攻擊。

根據《衛報》報導，俄羅斯官方證實，烏克蘭針對黑海的三個天然氣鑽井平台發動導彈攻擊。克里米亞領導人阿克肖諾夫（Sergey Aksyonov）表示，空襲發生後有7人失蹤、3人受傷，目前巡邏船與空中救援正在進行中。

Нефтяная платформа «Таврида», по которой был нанесён ракетный удар. pic.twitter.com/xMs7neJX10 — Serg Wысоцкий (@SergAibertich) June 21, 2022

外媒報導指出，位於黑海由俄軍佔領的蛇島在20日凌晨發生多起爆炸，目擊者稱，約在凌晨4時30分左右聽到多起爆炸聲響，同時看到火箭朝蛇島方向飛去，這起攻擊事件可能導致多名俄軍喪生，但莫斯科官方尚未對外作出回應。

不過，蛇島攻擊事件發生後，烏克蘭位於黑海的港口城市敖德薩（Odesa）就發生爆炸，烏克蘭軍方攔截其中一枚飛彈，疑似是俄軍報復所為。



美國對烏最新軍援規模達7億美元，內容包含提供「海馬斯」（HIMARS）的M142高機動性多管火箭系統，當時基輔承諾，不會用此武器來攻擊俄國境內目標。

丹麥上個月也向烏克蘭提供魚叉（Harpoon）岸對艦飛彈，烏國防長表示，魚叉飛彈將和烏克蘭海王星（Neptune）反艦飛彈一同捍衛烏克蘭海岸，包括南部港口敖德薩。