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立陶宛「強硬封鎖」俄外飛地跨境鐵路　莫斯科怒批：完全非法

▲▼俄羅斯「外飛地」加里寧格勒州（Kaliningrad）港口。（圖／路透）

▲陸路被封鎖後，目前已經有2艘船往返加里寧格勒與聖彼得堡之間運送貨物。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

立陶宛宣布執行歐盟制裁規定，禁止俄羅斯透過歐盟土地向「外飛地」加里寧格勒州（Kaliningrad）運送制裁清單內的商品，包含煤炭、金屬等。俄羅斯當局痛批，此舉完全違法，並威脅會對此作出回應；歐盟則對此表示力挺。

立陶宛當局禁止俄國透過歐盟領土向其外飛地（exclave）加里寧格勒州運送制裁清單內的商品，包含煤炭、金屬、建築材料和先進技術等，這些佔了加里寧格勒州進口商品的50％。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，該國只是在執行歐盟對俄羅斯的制裁。

俄羅斯外交部長要求立陶宛立刻解除禁令，並稱若是陸路交通無法完全恢復，「俄羅斯保留採取行動捍衛國家利益的權利。」克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則說，「這個決定是前所未有的，這違反了一切，我們認為這是非法的，情況非常嚴重。」目前俄國已召見歐盟駐莫斯科大使艾德勒（ Markus Ederer）準備進行相關討論。

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，立陶宛並非單方面行動，只是在執行歐盟的制裁而已，「立陶宛除了進行執委會的指導方針外，沒有做別的事情。」他堅決否認立陶宛有在加里寧格勒州與其他地區間進行封鎖，「沒有受到制裁的貨物仍在持續過境。」

加里寧格勒州位於波羅的海南岸，屬於未和俄羅斯本土相連的外飛地，南北分別於與波蘭、立陶宛兩個歐盟兼北約成員國接壤，並透過立陶宛的鐵路與天燃氣管道接收來自俄羅斯的供應；如今這條唯一與俄羅斯連結的鐵路已在立陶宛的制裁下中斷。

《路透社》指出，加里寧格勒除了是俄羅斯波羅的海艦隊總部的所在地，也部署了可攜帶核彈頭的伊斯坎德爾飛彈（Iskander），蘇聯紅軍1945年4月從納粹德國手中奪取了這塊飛地，並在二戰後歸屬於蘇聯。

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