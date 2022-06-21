乾淨能源退一步？俄天然氣減供　歐洲考慮「重返」燃煤發電

▲俄羅斯天然氣供應減量後，歐洲面臨能源價格飆漲危機。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯因入侵烏克蘭遭到西方制裁，與歐洲關係惡化。路透報導，隨著來自俄羅斯的天然氣供應量下降，歐洲可能考慮重新轉向使用煤炭。包含德國、義大利、奧地利與荷蘭等幾個最大的歐洲買家都表示，燃煤電廠可能有助於歐洲度過一場能源價格飆漲的危機。

路透指出，歐洲最大的俄國天然氣買家正急著尋求替代的燃料供應，為應對俄國天然氣減供，可能將燃燒更多的煤。若直到冬季天然氣的庫存量仍然不足，歐洲可能出現能源危機。荷蘭政府20日表示，將取消燃煤電廠的產量上限，並啟動能源危機計劃的第一個「預警」階段。丹麥也啟動了第一階段的緊急天然氣計畫。

▲推動「乾淨能源」減碳目標的德國，也開始考慮重返燃煤發電。圖為歐洲最大電力、天然氣公司之一的德國萊茵集團（RWE）燃煤電廠冷卻塔冒出大量蒸氣。（圖／路透）

德國經歷了俄國天然氣供量減少後，宣布提高天然氣儲存水準的最新政策，以及可能重啟原本打算逐步淘汰的燃煤發電廠。經濟部長哈貝克（Robert Habeck）同時也是長期推動「煤炭退場」的德國綠黨成員，他認為，「此舉是痛苦的（painful），但現在的情況下，減少天然氣消耗是絕對必要的。如果我們不這麼做，就會有風險。等年底冬季來臨時，儲備庫存若不夠滿，就會在政治層面上被勒索。」

俄羅斯輸往德國的天然氣管線「北溪一號」20日仍以40%左右的產能運行，與上周初相比略有上升。德國最大電力生產商萊茵集團（RWE）的CEO克雷伯（Markus Krebber）表示，電價可能需要3到5年的時間才有可能回落到較低水準。德國經濟部表示，若天然氣供應達臨界值，恢復燃煤電廠可能會增加10百萬瓩（GW）的發電容量，與此相關的法律將於7月8日提交國會。

義大利國家控股的石油公司「埃尼」（Eni）20日表示，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）捎來通知，未來只會接收埃尼提出的一部分供應請求，這使得義大利更接近宣布能源警戒狀態。埃尼與德國能源公司UNIPER等歐洲公司都表示，他們從俄羅斯獲得的天然氣流量低於合約規定，雖然歐洲天然氣庫存仍在持續補充，但速度放緩。

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