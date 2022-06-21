俄諾貝爾和平獎得主拍賣獎章　31億成交創新高！全捐助烏克蘭兒童

▲ 穆拉托夫的諾貝爾和平獎章以天價拍出。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯獨立報紙《新報》（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）為2021年諾貝爾和平獎共同得主，20日以1.035億美元（約新台幣31億元）天價拍出自己的23K黃金獎章，以幫助因烏俄戰爭而流離失所的烏克蘭兒童，金額創下紀錄。

根據《路透社》，穆拉托夫的獎章以1.035億美元落槌，打破諾貝爾獎獎章拍賣紀錄，此前的最高成交價接近500萬美元（約新台幣14.9億元）。美國跨國拍賣行Heritage Auctions公司聲明宣布，此次拍賣所有收益將用於聯合國兒童基金會（UNICEF）為烏克蘭無家可歸兒童提供的人道主義援助。

▲ 諾貝爾獎章以23K金鑄成。（圖／路透）

20日恰逢世界難民日，拍賣行指出，「這個獎不同於過去所有拍賣，在《新報》工作人員全力支持下，穆拉托夫允許我們拍賣他的獎章，但不是作為收藏品，他希望這會對數百萬烏克蘭難民的生活帶來積極影響。」

穆拉托夫1991年創辦《新報》，2021年與菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）共同獲頒諾貝爾和平獎。《新報》嚴厲批評俄國總統普丁及政府，3月因烏克蘭戰爭報導受到政府警告後，在俄國已經暫停出版。普丁政權1999年來持續壓迫自由派媒體，2月底揮兵烏克蘭後進一步加劇，穆拉托夫4月還曾遭人潑紅漆攻擊，所幸沒有大礙。

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