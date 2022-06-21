黑心快篩之亂　蔡壁如：吳秀梅還不下台「臉皮夠厚」

記者呂晏慈／台北報導

大鑫公司輸入混充富樂快篩試劑風波延燒，衛福部食藥署長吳秀梅澄清大鑫當時檢附美國核准上市佐證資料，符合規定所以才核准輸入，但遭踢爆美國FDA官網公開的外盒上寫「中國製造」及簡體字。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如（21日）上午受訪痛批，食藥署作為主管機關應該負全責，吳秀梅還有臉坐在那個位置，「我也覺得她臉皮夠厚的」。

▲衛福部食藥署署長吳秀梅。（資料照／指揮中心提供）

蔡壁如今天上午受訪表示，這件事情延燒了一個多月，以前只要做錯什麼事情，官員都會說「sorry」並稱下次改進，但在民進黨全面執政之後，卻變成「硬拗」、「大聲斥責」，還說為什麼不去怪廠商。

蔡壁如直言，食藥署作為政府官方單位，「如果他們不能替我們把關，那誰能替我們把關？他到底是不是幫兇？」如果沒有做好政府官員該做的事情，為什麼到現在監察院都沒有任何動作？甚至檢調偵查不公開，那最該出來講話的就是檢察總長邢泰釗，告訴外界現在的進度是什麼。

蔡壁如補充，政府應該超前部署準備快篩試劑，結果指揮中心沒有準備，因此讓這些黑心廠商進來，這根本就是大發國難財，這些黑心廠商真的非常不道德，而身為主管機關得食藥署應該負全部的責任；至於是否認為吳秀梅該下台負責，蔡直言，「這種人（指吳秀梅）根本就已經變成過街老鼠人人喊打了，她自己還有臉坐在那個位置，我也覺得她臉皮夠厚的」。