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柯粉看這裡！「大眾走」紀念小物曝光　期間限定頸枕、保溫杯

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨「2022全台大眾走」日前起跑，民眾黨選戰召集人、立委蔡壁如今（21日）舉行記者會開箱活動吉祥物「眾寶」和周邊小物，宣布將在今年7月啟動「尋眾寶計畫」，民眾領取尋寶圖、完成特定社群活動後，就可以擁有抽獎資格。蔡說，期盼一步一腳印進行社會對話，全力催出「18歲公民權」修憲公民複決的965萬票。

▲▼立委蔡壁如等人舉行「全台尋眾寶-小物開箱」記者會 大眾走周邊小物。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如今天舉行記者會公布紀念小物。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

民眾黨發起「2022全台大眾走」計畫，結合國家治理學院推出的吉祥物「眾寶」擔任活動代言人，並推出頸枕、帆布袋、保溫杯、環保吸管、杯墊等紀念小物。該吉祥物設計理念以「包容」為出發點，加上友善、充滿好奇心的特質，希望能像顆小太陽，溫暖的面對所有對政治感興趣的青年朋友。

蔡壁如今天在會中表示，在接下來的兩個月當中，將一步一腳印與民眾對話，進行社會對話，並宣傳民眾黨5大共同政見：永續環境、經濟繁榮、社會安全、居住正義、財政紀律；對於年底18歲公民權議題，蔡指出，民眾黨始終堅信年輕人是推進國家進步關鍵力量，將全力以赴力拼催出超過965萬票，以落實世代正義、讓青年為自己負責，為社會做出具體貢獻。

蔡壁如說，全台「尋眾寶計畫」將在7月啟動，民眾可以到民眾黨地方黨部領取尋寶圖，完成特定社群活動的任務，拍照打卡發出公開臉書文，即可到各黨部蓋章認證，集滿不同的據點就可擁有抽獎資格，相關資訊將會陸續公布在民眾黨官方網頁、官方臉書平台，活動說明也可以掃描尋寶圖上的QRcode。發起「全台尋眾寶」希望拋磚引玉，邀請大家一同來關注「永續台灣、世代共行」的願景，跟著「眾寶」一起完成全台大眾走。

此外，民眾黨議員參選人們也透過結合吉祥物「眾寶」，製作虛擬替身宣傳自身特色。例如台中市第五選區議員參選人張睿倉表示，因為自己身高180公分，所以取暱稱「霸北」，盼透過吉祥物能夠喚起眾人對18歲公民權的重視，並一起付諸行動，讓青年參政真正落實；台北市港湖區議員參選人陳宥丞則說，透過吉祥物把每週提供免費法扶標示出來，期盼由下而上的公民行動，成為改變政治的核心動力。

▲▼立委蔡壁如等人舉行「全台尋眾寶-小物開箱」記者會 大眾走周邊小物。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委蔡壁如等人舉行「全台尋眾寶-小物開箱」記者會 大眾走周邊小物。（圖／記者屠惠剛攝）

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