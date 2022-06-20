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食藥署被朝野罵翻　焦糖揪2關鍵：我真的一臉問號！

記者邱晟軒／綜合報導

大鑫資訊公司輸入的美國知名品牌「富樂Flowflex快篩試劑」出包，追查後發現混用中國代工次級品出貨，食藥署更被外界指控包庇。對此，「焦糖」陳嘉行今（20日）提出2關鍵護航食藥署，直呼「我真的一臉問號」。

食藥署聲明，醫優公司曾於111年3月28日報關輸入4890組Home Test產品，其輸入產品混有Home Test及「Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)」，故因數量及產地與報關資料不符，遭關務單位攔查轉知本署後，食藥署依關務單位之轉知，已移請地方衛生局調查處理。

▲▼富樂快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面　陸次級品混充美貨。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲富樂快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面　陸次級品混充美貨。（圖／記者陳凱力翻攝）

針對朝野立委紛紛砲轟食藥署未盡把關責任，「焦糖」陳嘉行今天在臉書發文表示，「我看藍白黃，包括民進黨的林淑芬委員在罵食藥署，我真的一臉問號？」

「焦糖」陳嘉行指出，食藥署按照法規核准進口商進口合法快篩，然後進口商濫竽充數混進違法的快篩，被發現後食藥署後移送地方衛生局調查，若發現違法屬實，地方政府可以直接撤銷業者的醫材執照。「結果違法進口商『醫優科技』變成吹哨者？然後發現問題的食藥署被要求下台？這個道理、邏輯、法源依據我真的看不懂！」

「焦糖」陳嘉行強調，「食藥署新聞稿揭露所謂『吹哨者』醫優科技公司，在今年3月混充沒有獲得EUA的快篩闖關，被關務署揭發擋下，地方衛生局開始調查，而這間公司會不知情？我很懷疑但我支持一切讓司法偵辦釐清真相。」

「焦糖」陳嘉行文末說，我可以肯定一點，這間公司絕對不是藍營名嘴口中什麼正義凜然的公司，混充違法的快篩叫正義，「這種正義是侯友宜還是林義傑教你的嗎？」

▲▼富樂快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面　陸次級品混充美貨。（圖／記者陳凱力翻攝）

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