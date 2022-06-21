1.2萬變4755萬！正妹畫家談「爺孫戀」畫價狂翻4千倍　超狂身世曝

▲韋揚特的畫在短短3年內翻了近4000倍。（圖／翻攝自IG／gagosian）

記者葉睿涵／綜合報導

美國27歲新晉女畫家韋揚特最近因畫作《墜落的女人》在蘇富比拍賣出逾160萬美元（4755萬元台幣）高價，而受到高度關注。3年前還只是無名小卒的韋揚特，在街邊擺攤賣畫時，每幅畫作只值400美元（約1.2萬元台幣），如今卻一躍成為全球藝術界的熱搜新星，必須歸功於最近剛與她譜出「爺孫戀」的77歲大咖藝術經紀人高古軒。

綜合《華爾街日報》與《每日郵報》報導，出生於加拿大的韋楊特（Anna Weyant），自2017年開始來到紐約學習繪畫，並開始投入藝術創作。3年前還在紐約人行道上擺攤賣畫的她，當時每幅畫作只能賣到400美元的價格，因此當洛杉磯博倫坡畫廊（Blum & Poe）與她洽談合作時，她興奮不已。

2021年，韋揚特以1.5萬美元 （約45萬元台幣）的價格，將作品《墜落的女人》賣給博倫坡的經紀人博倫（Tim Blum），沒想到對方卻在上個月，將這幅畫送到蘇富比拍賣，最後畫作還拍出比估價高出10倍的160萬美元（4755萬元台幣）天價，比韋揚特當初在街邊賣畫的價格多了近4000倍，卻也埋下韋揚特與博倫坡畫廊決裂的種子。

報導稱，雖然博倫坡畫廊將代理藝術家的畫作交給蘇富比拍賣並無違規之處，但藝術經紀人通常不會這樣做，因此韋揚特憤怒不已，決定與博倫波終止合作。發生業務分歧的雙方在上月底宣布解除代理關係後，77歲的大咖藝術經紀人高古軒（Larry Gagosian）就迅速簽下了這名藝術界新星，讓27歲的韋揚特成為「帝國級」藝廊旗下最年輕藝術家。

高古軒是位畫廊巨腕，他遍布全球的16家畫廊據悉收入高達10億美元，因此他代理韋揚特的消息傳出後，立刻引起了許多人的好奇，想了解出道不過數年的新銳畫家，如何能在競爭激烈的紐約藝壇脫穎而出。事後人們發現，韋揚特其實是高古軒的小情人，不過高古軒強調，他並沒有給予韋揚特特別對待，「我只是想保護她免受大惡狼傷害」。