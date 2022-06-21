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史上最慘迎新霸凌！　大一生遭強灌「家庭號伏特加」全身癱瘓失智

▲▼史上最慘迎新霸凌。（圖／翻攝推特） 

▲桑圖里遭學長夜夜迎新霸凌，最終變成癱瘓失智。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國19歲大一新鮮人桑圖里（Daniel Santulli）去年進入名校密蘇里大學哥倫比亞校區就讀，分配入住宿舍後卻迎來最慘烈的「迎新霸凌」傳統，被宿舍學長們長達一個多月的每晚霸凌，最終一天晚上被強灌整瓶伏特加後因酒精中毒心臟驟停，雖然搶救回來但癱瘓而且眼盲，已經形同植物人。

綜合外電報導，桑圖里去年9月到哥倫比亞校區宿舍後，就接受美國文化中「迎新霸凌」的洗禮，在歷經許多個晚上不能入睡，隨時被兄弟會「Phi Gamma Delta」的學長叫醒，命令去爬布滿玻璃碎片的垃圾桶，以及掏錢買酒和大麻供學長們享樂，導致他身體多處受傷，腳底板也全是被玻璃碎片劃破的傷口。

桑圖里強忍了一個多月，案發前2天還打電話回家給父母和姐妹，壓力爆棚的他眼淚瞬間潰堤，當時父母也要他放棄加入兄弟會，但他因為不想接下來4年都要受到羞辱和嘲諷的同儕壓力，決定仍要繼續堅持下去。

2天後，2021年10月19日晚間，宿舍監視器拍下兄弟會學長們再次將桑圖里叫到大廳，強迫他立刻喝完整瓶家庭號伏特加，不喝完就不走人，甚至還拿漏斗強迫灌食，再加入啤酒讓桑圖里喝下大量混酒。

隨後眾人一哄而散，留下桑圖里一個人在大廳的沙發上，頭下腳上，臉頰抵地不斷抽搐擺動，直到後來有人察覺不對勁，發現他的嘴唇發紫、失去意識才趕緊叫救護車送醫。

桑圖里送醫時為時已晚，醫院測得他血液中的酒精濃度高達0.486，是美國合法值的6倍之多，他的心跳也停止了。儘管最終救回一命，但原本有大好前途的陽光靦腆青年，如今卻成了眼盲、失智和全身癱瘓的類植物人，雖有反應，但已經無法講話。

桑圖里父母怒控兄弟會23名成員，他們的家庭律師比揚齊（David Bianchi）痛稱，「這是美國史上最慘烈的兄弟會欺凌傷害」。報導中提及被起訴的是兄弟會21歲的成員蕭茲（Thomas Shultz ）、德蘭提（Ryan Delanty）以及韋茲勒（Alec Wetzler）。

蕭茲是兄弟會副會長，他被控違反兄弟會的「禁止酒精」政策，於案發當時拿出整瓶的「家庭號尺寸」的伏特加強灌桑圖里。韋茲勒則是把啤酒倒入管中要桑圖里用嘴巴接住喝掉。

「Phi Gamma Delta」兄弟會今年5月被從密蘇里大學和哥倫比亞校區除名，理由時13名成員違反規定，但校方並未說明原因。蕭茲和德蘭提被控多項罪名，包括聯邦傷害罪，由於2人都年滿20歲，保釋金設定每人5萬美元（約新台幣149萬元）。





 

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