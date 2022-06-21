助台自我防衛！美國防授權法案草案「規劃訓練及演習」

▲美國參眾兩院的國防授權法案草案均提到協助台灣自我防衛，並規劃訓練與演習。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓20日專電

美國國會已開始針對美國國防部2023財政年度國防支出展開審查。參眾兩院的國防授權法案草案中均提到協助台灣自我防衛，並規劃訓練與演習。

美國聯邦參議院軍事委員會16日以23票贊成、3票反對，通過2023財政年度國防授權法案（NDAA FY23）草案，但尚未公布草案全文，僅公布摘要。法案將送參議院院會審議。

軍委會公布的摘要在談到台灣時，要求美國政府與台灣官員接觸以制訂和進行長達數年的計畫，以使台灣獲得適當的防禦能力，並與台灣進行一系列聯合訓練、演習與規劃活動。

法案也聲明美國政策是維持美軍阻止中國武力犯台、片片改變現狀造成既成事實（fait accompli）的能力。

眾院軍委會預計22日審議2023財政年度國防授權法案。委員會今天公布法案草案內容。

法案在提到台灣時重申台灣關係法與六項保證是美台關係基礎，並指出中華人民共和國對台灣日益脅迫與侵略行為，與和平解決台灣未來的期望背道而馳。美方應維持能力，以抵禦任何訴諸武力或使用其他形式威脅台灣安全、社會或經濟制度的行動。

法案也提到美國應繼續支持台灣發展現代化國防力量，使台灣維持足夠的自我防衛能力，包括重點支持台灣不對稱防衛戰略能力、確保並及時審查和回應台灣對國防的要求，與台灣進行訓練與演習，美台國防官員交流、協助台灣強化後備力量、擴大人道主義援助與救災合作。

法案並指出，面對中國政府限制或影響台灣自由行使權利和民主選舉權的激進行為，美方應致力於捍衛自由開放社會。

除正式條文外，委員會在法案最後也提到，支持美國國防部以兵棋推演等方式說明印太司令部行動，特別是涉及中國在與台灣相關的衝突場景方面。為此，委員會要求國防部長最遲在2023年3月15日前向眾院軍委會簡報。

此外，為支持台灣發展不對稱防衛能力，也要求國防部長最遲在2023年3月1日前向眾院軍委會進行簡報，說明台灣防空能力、美台防空互通現況與如何協助台灣快速發展並取得防空能力。

參眾兩院軍委會在通過法案後，法案將送交兩院院會審議並表決。但由於參眾兩院版本不同，兩院必須透過協商尋求共識，並各自針對最後版本重新表決通過後，才能送交白宮由總統拜登簽署生效。