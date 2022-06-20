柯志恩表態若被徵召全力以赴　陳其邁酸：藍候選人每天人來人往

▲對於柯志恩拜訪高雄市議會，陳其邁表示，國民黨的候選人每天人來人往，等到人選出來之後再來做評論。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長人選遲遲未定，外傳民調獲得第一的前立委、國民黨智庫執行長柯志恩今（20）日下午拜訪高雄市議會及黨團，表態只要經過黨的徵召，都必須全力以赴。對此，高雄市長陳其邁回應表示，國民黨的候選人每天人來人往，等到人選出來之後再來做評論。

▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

根據流傳的國民黨高雄市長人選初選民調，排名第一的是國民黨智庫執行長柯志恩，但這份民調引來張亞中團隊不滿質疑假民調。對此，柯志恩受訪時表示，相信有些在名單上的人對於民調有疑義，黨中央必須給一個適當的交代，她知道黨中央還會把楊志良署長放進去，再做一個滾動式民調，的確會有第二份民調，至於結果怎麼樣她不知道。

▲▼前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩說，她以前不認為自己在高雄有知名度，所以開玩笑說，萬一民調她最高，她就認了。既然現在話說出去，如果包含在地議員的想法跟共識，以及黨中央接連幾次民調證明是這樣子，任何一個人身為候選人，只要經過黨的徵召，都必須全力以赴，沒有什麼好懸念的。

對於柯志恩下午拜訪市議會，陳其邁被問及此事表示，現階段我們全力拚市政、拚防疫，這是他市長每天的工作，保護市民的健康，讓市政能夠穩定推動，也謙虛的聽取市民朋友對市政府的意見，很謙虛的來向所有市政過程裡面，一步一腳印，認真的在這塊土地打拚，這是我們現在最重要的一件事情。他並酸說，國民黨的候選人每天人來人往，等到人選出來之後再來做評論。

▲柯志恩說，高雄市是一個可以創造非常多奇蹟的城市，如果拿出誠意，拿出一個足以說服大家的理由，不是不可能。（圖／記者賴文萱攝）

但若真的被徵召參選，怎麼看對手陳其邁？柯志恩說，她覺得專業訓練上，她的同理、傾聽沒有問題，但陳其邁的人設被設成暖男，這就跟說陳其邁溫暖，好像說柯志恩溫柔一樣，連她自己都不相信，應該重新再做不一樣的詮釋。