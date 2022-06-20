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藍營高雄民調之亂！柯志恩再爆「有第2份」　若被徵召就全力以赴

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長人選遲遲未定，在黨中央流出神秘民調後，更加引發外界關注。外傳民調獲得第一的前立委、國民黨智庫執行長柯志恩今（20）日下午拜訪高雄市議會及黨團，她說，據她了解，黨中央會有第二份民調，且把楊志良署長放進去。她強調，如果經整合在地議員想法跟共識，以及黨中央接連幾次民調證明，任何一個人身為候選人，只要經過黨的徵召，都必須全力以赴。

▲▼▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

根據流傳的國民黨高雄市長人選初選民調，排名第一的是國民黨智庫執行長柯志恩，第二為高雄市議員陳麗娜，接著分別為立委陳玉珍、高雄市議員黃紹庭、孫文學校總校長張亞中，另外，國民黨中央委員孫建萍、高雄市民政局前局長曹桓榮則居末，至於前衛生署長楊志良則未在7人民調名單內。

不過，這份民調引來張亞中團隊不滿質疑假民調，對此，柯志恩受訪時表示，相信有些在名單上的人對於民調有疑義，黨中央必須給一個適當的交代，她知道黨中央還會把楊志良署長放進去，再做一個滾動式民調，的確會有第二份民調，至於結果怎麼樣她不知道。

▲▼▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩說，應該記取桃園教訓，整合在地議員想法，她認為黨中央應該再派人下來聽聽大家意見，做出最後決定，做完決定後應該全力力挺這位候選人邁步往前進。

外界傳出週三中常會就會公布高雄市長候選人人選？柯志恩說，如果是這週公布高雄市長候選人，絕對不會是她，她沒有被告知，也毫無所悉。

至於本人是否有意願參選高雄市長？柯志恩表示，她以前不認為自己在高雄有知名度，所以開玩笑說，萬一民調她最高，她就認了。既然現在話說出去，如果包含在地議員的想法跟共識，以及黨中央接連幾次民調證明是這樣子，任何一個人身為候選人，只要經過黨的徵召，都必須全力以赴，沒有什麼好懸念的。

▲▼前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩說，高雄市是一個可以創造非常多奇蹟的城市，如果拿出誠意，拿出一個足以說服大家的理由，不是不可能。（圖／記者賴文萱攝）

但若真的被徵召參選，怎麼看對手陳其邁？柯志恩說，她覺得專業訓練上，她的同理、傾聽沒有問題，但陳其邁的人設被設成暖男，這就跟說陳其邁溫暖，好像說柯志恩溫柔一樣，連她自己都不相信，應該重新再做不一樣的詮釋。

高雄市議會國民黨團總召童燕珍表示，因為大家很急切，所以什麼傳言都有，但黨中央要做好最好安排，也要得到相當肯定，才會公布。黨中央到現在為止還再做滾動式調查，結果其實很快就會出爐，近期就會，這是很慎重的。

柯志恩最後強調，來選高雄不是喊爽的，是人生很大的挑戰，要尊重所有高雄市民，也要尊重議會共識，提出好的想法跟政見，要乘載很多高雄人的期望，會非常慎重來做這樣的思考。

她也表示，現在沒有勝算，但五個月後問她，答案就不一樣，因為高雄市是一個可以創造非常多奇蹟的城市，如果拿出誠意，拿出一個足以說服大家的理由，告訴大家這是跟偉大城市共同發展。她認為可以在這樣的困境當中通過空戰、陸戰，還有所有議員集體的努力，這是很大的挑戰，但不是不可能。

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