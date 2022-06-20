高雄民調之亂！地方轟朱立倫操作過頭　紛掛布條「支持張亞中」

▲孫文學校校長張亞中爆氣轟國民黨假民調，要求黨中央必須公布清楚。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

孫文學校總校長張亞中有意爭取參選高雄市長，但在他宣布參選之前，國民黨中央竟流出一份民調，宣稱智庫執行長柯志恩排名第一，惹得張亞中陣營怒氣爆棚。據藍營地方人士表示，高雄各地掛滿市民支持張亞中的布條，朱立倫主席卻視而不見，預言恐怕將是比桃園、新竹的提名之亂更加慘烈。

國民黨中央為全力阻止張亞中爭取參選高雄市長，動作頻頻，不斷向媒體放話張亞中的民調敬陪末座之外，也透過黨內人士再度提及因張亞中的紅統路線所以不會被提名，惹得張亞中陣營的怒氣爆棚，先前提名桃園市長時的「朱羅紀之亂」，又活生生的在高雄市長提名上演。

▲前立委、智庫執行長柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

據一位藍營地方人士表示，這次和朱立倫打算來個「魚死網破」的張亞中之怒，不是沒有原因的，因這次國民黨「空降」高雄的名單中，就屬張亞中有真正到高雄在走動拜訪，甚至獲得在地企業召開記者會力挺，反觀朱立倫唯一關愛所欽點的柯志恩，不斷地表明沒有意願，至今還在北部，恐慌地等黨中央「黃袍強行上身」，有如苗栗縣長提名徐志榮的翻版。

該人士指出，甚至還操作搶在張亞中16日宣布參選高雄市長的記者會之前，橫空冒出一個宣稱柯志恩第一，而張亞中的民調竟是倒數第二的民調，引發喧然大波，因而張亞中陣營怒嗆這是一份假民調，要求黨中必須清楚公布。

▲▼藍營地方人士表示，高雄各地掛滿市民支持張亞中的布條，朱立倫主席卻視而不見。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據6月初一份偏藍Youtuber《Bit King比特王出任務》，針對高雄市長選戰藍軍人選進行網路民調，超過5000多人參與投票，調查顯示張亞中以77%領先、陳麗娜則以17%居次、曹桓榮以6%居第三，充分顯示出藍營支持者對於國民黨市長候選人是壓倒性「唯一支持張亞中」。

而這和國民黨中央日前一份「沒有民調的民調」，做出來結果張亞中是倒數第二的結果天差地遠，這也無難怪張亞中無法接受，甚至連在地議員都感受到和地方所聽到的聲音不同。

地方人士私下透露，其實某位有意參選市長的國民黨議員，曾自行做過民調試水溫，也赫然發現張亞中支持度高居第一，更納悶國民黨中央民調與自己做的結果大相逕庭，質疑黨中央為了拱柯志恩上轎，有黑箱作業的嫌疑。

藍營地方人士表示，高雄各地掛滿市民支持張亞中的布條，朱立倫主席卻視而不見，面對張亞中大動作的爭取高雄市長提名，儼然是黨主席之爭的延長賽，在「如朕欽點」人選與「民意唯一支持」張亞中之間，恐怕將是比桃園、新竹的提名之亂更加慘烈。