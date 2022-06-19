打破黃珊珊拔樁傳言　陳永德「合體蔣萬安」：唯一支持

▲議員陳永德、立委蔣萬安、費鴻泰。（圖／蔣萬安辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

藍綠白布局台北市長選舉，台北市副市長黃珊珊日前約見資深藍營議員陳永德餐敘，陳更帶了15位藍營黨籍里長赴約，拔樁意味濃厚，藍營候選人蔣萬安也緊急回防，19日一早出席立委費鴻泰舉辦活動，就與陳永德同台，陳永德也表示，自己20幾年來都是忠黨愛國，也可以幫蔣萬安約一攤，自己唯一支持蔣萬安。

國民黨立委費鴻泰今天下午在信義區景聯里舉辦報稅活動，蔣萬安、陳永德兩人也一同出席，試圖打破拔樁傳言，蔣萬安表示，彼此完全就是為地方好、為地方來服務。包含費鴻泰的報稅服務、我在地方一直經營的法律諮詢服務，陳永德更沒有話說，他的服務案件在議會裡面相關的排名是第一名，「所以我和永德議員、費鴻泰委員，我們的情誼是絕對不受任何外界傳言所影響，也不會被外界見縫插針。」

對於媒體提問是否幫蔣萬安舉辦一場30位里長的餐敘，陳永德表示，很多位也可能，「一定要的啊」，陳強調，自己20幾年都愛國、愛國民黨，但有一些情誼避免不了，被問起是否唯一支持蔣萬安，陳也說「當然是唯一支持啊、全力支持！」

對於餐敘活動，媒體提問是否因黃珊珊副市長身份，才幫忙邀請餐敘，陳永德也回應「當然是啊」，陳表示，自己跟黃珊珊同屆五屆，認識20幾年了。黃珊珊要來也是早就講要來。