「我的太短」鹹濕對話曝　已婚警睡女同事還告她爸

▲台中市警局霧峰分局（圖）遭控包庇外遇男警，引發爭議。



圖文／鏡週刊

第三起警界性醜聞，則是一起外遇案。台中一名已婚男警偷吃單身女同事，離譜的是，女方父親發現後，要求2人分手，竟遭男警提告。

60歲的王先生告訴本刊：「霧峰分局林姓員警明明有家室，卻跟我女兒發生性關係，我投訴分局，也找林談判，沒想到分局包庇，林還反告我！」王說，他與林談判時，除了要求林跟女兒分手，也要求對方捐款給家扶中心，沒想到林事後竟在LINE對話故意埋下伏筆，套話讓他說出60萬元的金額，再以此控告他妨害名譽、恐嚇取財，所幸檢察官明察，最後不起訴。

▼王先生的不起訴處分書清楚記載女兒與林姓已婚男警的鹹濕對話。



讓王先生更不滿的是，不起訴處分書清楚記載林姓員警與女兒的鹹濕對話，例如林說：「我胯部疼痛，張太開。」王女回：「幹嘛張那麼開？我有那麼胖嗎？」林再回：「我的太短吧！這樣比較裡面…有高潮嗎？怎麼願意跟我發生性關係？其實我很怕耽誤妳。」檢察官以此認定2人有染，但霧峰分局卻視而不見，僅聽信林一面之詞，一味認定王是來詐財。

針對王先生的指控，霧峰分局長李建興表示，這是他就任前的事，當時督察組希望王提供資料，但王拒絕，分局有派靖記小組調查，但未發現證據，當事人也否認，所以僅將林姓員警記申誡處分。對此，王完全無法接受，他說：「我有出示林跟我女兒的鹹濕對話讓督察組人員看，只是沒把截圖傳給他們，況且調查是警察的專長，難道要我抓姦在床才能辦？」

▼王先生（圖）不滿林姓員警與他女兒偷情還告他，特地到霧峰分局門口抗議。



本刊調查，台中市警局曾有男警官被檢舉與單身女警有染，督察室不但大動作派人跟監，發現他們共處一室後，還立刻召開人評會，逼他提早退休，反觀霧峰分局僅將林姓員警記申誡，難怪會被質疑包庇。

王先生告訴本刊，林姓員警控告他的證據之一，還包括他在分局門口抗議的蒐證畫面，分局不但包庇違反風紀的員警，還提供畫面讓員警誣告他，實在令人無法接受。王強調，除非分局給個交代，否則他一定抗議到底。

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