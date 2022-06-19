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社會 社會焦點 保障人權

「把拔不見了」女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間一間找

▲▼台中一名女童凌晨5點獨自外出找爸媽，員警牽著她找回家的路。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名女童凌晨5點獨自外出找爸媽，在超商休息區啜泣大哭。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名7歲王姓女童上（5）月半夜睡醒時找不到爸媽，慌張地獨自走到家裡附近超商呆坐大哭，店員見女童凌晨5點獨自一人出現趕緊報警，女童不斷啜泣說「把拔不見了」，員警趕緊溫柔安撫，並且牽著她在附近尋找住家，最後順利聯繫上外出工作的爸媽，才結束走失驚魂。

上月18日凌晨5時許，台中大雅警方接獲一間超商店員報案表示，有一名女童獨自坐在休息區。員警趕抵現場問女童「怎麼在哭哭？」安撫，女童則不斷啜泣說「我的把拔不見了」，2名員警見狀溫柔詢問姓名以及父母資料，女童不斷啜泣地說自己「只會寫兩個字」，只知道家裡在附近，員警得知後決定牽著她在附近尋找住處。

▲女童童言童語地說自己只會寫名字中的2字。（圖／記者許權毅翻攝）

▲女童童言童語地說，自己只會寫名字中其中的2字。（圖／記者許權毅翻攝）

所幸距離超商僅200公尺，女童一眼認出民宅門外是爸爸的車，員警靠著車上留的電話聯繫上女童父母，3人重逢後緊緊相擁，女童爸媽表示，原本是趁著孩子熟睡出門巡視經營的娃娃機台，不料女童驚醒後找不到人自己跑出門，女童父母向警方承諾之後不會獨留孩子在家，也感謝警方協助保護照顧孩子。

▲▼台中一名女童凌晨5點獨自外出找爸媽，員警牽著她找回家的路。（圖／記者許權毅翻攝）

▲暖警牽著她在附近民宅尋找住處。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中一名女童凌晨5點獨自外出找爸媽，員警牽著她找回家的路。（圖／記者許權毅翻攝）

▲所幸最終聯絡上出門巡視娃娃機台的父母，結束走失驚魂。（圖／記者許權毅翻攝）

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